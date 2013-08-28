更新版-《独家新闻》西方告知叙利亚反对派，或在数日内打击阿萨德军队--消息

港报社评：驸马斗赢国师，＂美国优先＂调整--信报4月10日
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
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路透安曼8月27日 - 出席叙利亚全国联盟与各方代表在伊斯坦布尔会议的消息人士透露，西方大国告知叙反对派，叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的武装力量料或在数日内遭受打击。
“反对派被明确告知，以阻止阿萨德政权进一步使用化学武器为目的的行动，可能最早在几天内进行，但他们仍应为日内瓦的和平谈判做准备，”一位出席会议的消息人士周一告诉路透。
消息称，此次会议在伊斯坦布尔的一家酒店举行，与会者包括叙利亚全国联盟的重要人物，例如该组织领导人杰尔巴阿(Ahmad Jarba)；11个“叙利亚之友”核心成员国的特使，包括前美国驻叙利亚大使福特(Robert Ford)。
叙反对派声称要对8月21日政府军在大马士革反对派控制区使用毒气实施报复。此次毒气袭击造成数百人死亡。
另一位消息人士称，福特在此次会议上告知杰尔巴阿，叙利亚全国联盟应可以期待，“会有恰当的行动，以阻吓再度使用化学武器”。
杰尔巴阿向“叙利亚之友”提供了一份清单，列出了可供军事打击的11个目标。
“叙利亚之友”核心成员包括美国、英国、法国、意大利、德国、土耳其、沙特、埃及、约旦、阿联酋以及卡塔尔。
“美国把军事行动和化学武器问题挂勾。但这讯息是非常明确的，他们预期这次攻击足够猛烈，可以迫使阿萨德前往日内瓦，并接受一个享有全部权力的过渡政府，”一名叙利亚反对派人士表示。
“向反对派发出的讯息是，为日内瓦谈判组建一个代表团，并为可能来到的过渡时期做准备。但我们也必须为政权垮台的可能性做好准备。”该名消息人士指出。
阿萨德政府的外交部长Walid Moualem曾在6月表示，当局愿意建立一个基础广泛的统一政府，但“不会前往日内瓦把政权交给另一方”，暗示阿萨德无意交出控制权。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
候任特首林郑月娥前往北京，接受中央任命，成为香港第五任特首。与此同时，候任行政长官办公室也初步接触多名民主派议员，邀约他们稍后与林太会晤。林太表示希望修补社会撕裂，自然需要跟民主派沟通，现在的问题，是民主派打算如何接过林太的橄榄枝。纵观近日形势发展，民主派虽然也愿意向林太释出善意，然而除了重申基本政治立场，在具体合作方面未见任何通盘策略。当前的政治缓和气氛得来不易，各方应当好好把握，勿让修补撕裂的机会白白流走。民主派是时候改变被动思维，制订全面策略，在坚持民主理念之余，积极思考如何跟来届政府策略性合作。
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