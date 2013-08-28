《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月28日

*工商时报：

--两岸通讯搭桥会昨日在台中举行，中国及台湾官方首次在公开场合抛出5G(第五代行动通讯系统)合作议题。工信部副部长刘利华表示，希望台厂尽早布局5G，并与中国共同研发技术、制定标准并共同搭建两岸产业链，以抢得全球5G商机。

--10月电价修正方案出炉，住宅、小商家用电各在500度、1,500度以下者均不调整，高达八成的住宅与小商家不受10月调价影响；至于中大型商业与工业电价涨幅则打9折。第二波电价涨幅缩减，政府希望对经济的冲击降至最低。

--大陆钱荒加上A股初次公开发行（IPO）停滞，东南亚又因美国量化宽松（QE）可能退场让股汇下挫，国际私募基金因而锁定台湾，下周将有超过百家国内外投资机构来台，其中包括第二大私募国际基金KKR、第三大私募国际基金凯雷，以及第五大国际私募基金CVC，估计背后资金逾千亿美元。

*经济日报：

--金管会陆续解除金检有缺失的保险公司不动产投资禁令，目前已有五家获准重返不动产市场，新光人寿拔得头筹，昨日董事会通过以1亿余元买入台北市松江路的一层楼，并授权继续投资大台北地区不动产。

--彰银 董事会拟讨论限缩总经理人事权案，引发金管会高度关注，金管会高层昨日透过电话、面告方式，希望台新金方面今日先撤案，金管会官员放话，如果台新金坚持不撤，金管会该坚持的也会坚持。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。