《中国重要政经日程》--8月28日

============================今日重要政经日程=======================
8/28(三)
2013 CCTV中国经济年度人物评选启动仪式在上海举行。
* “你好，中国黑龙江”新闻发布会在北京举行。
============================近日重要政经日程=======================
8/29(四)
2013中国民营企业发布会在北京举行。
钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。
* 国新办《中国与非洲的经贸合作（2013）》白皮书发布会在北京举行。
* 中国气象局9月新闻发布会在北京举行。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日。
9/3（二）
中国国家主席习近平访问中亚四国并出席G20峰会、上合组织峰会，至13日。
第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
第二届金融街论坛在北京举行，至5日
9/5（四）
聚商(GICC)咨询公司将和西省煤层气行业协会在北京举办“第四届中国国际非常规油气峰会暨展览2013”，至6日。
9/10（二）
第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/14（六）
2013中国信托业高峰论坛在北京举行
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
(整理 丁琦)