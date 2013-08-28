《全球重要经济事件一览表》--8月28日-9月4日

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8月28日(三)
诺丁汉--英国央行总裁卡尼在当地讲话。(1245)。
日本京都--日本央行副总裁岩田规久男在当地举行的研讨会上讲话(0500)。
悉尼--澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards将在“数字支付的未来大会”上讲话(2310)。
奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表讲话。
8月29日(四)
美国维吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Christopher Newport大学就“回顾美联储历史”发表讲话。
德国汉堡--欧洲央行管委会委员暨德国央行总裁魏德曼讲话(1600)。
奥地利阿尔普巴赫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在当地举行的欧洲经济论坛发表讲话。
奥地利阿尔普巴赫--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)发表讲话。
日本盛冈--日本央行审议委员森本宜久向企业领导人发表讲话。
8月30日(五)
奥地利阿尔普巴赫--德国央行委员会委员Andreas Dombret就“目标与现实间的监管改革”发表讲话。
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行会议(与利率无关)。
9月2日(一)
俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人特别代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。
圣彼得堡--G20副财长会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在主题为“欧洲央行及其直接货币交易(OMT)计划”的会议上发表主旨演讲。(0830)
9月3日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
9月4日(三)
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在一会议上发表讲话(0855)。
美国波特兰--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济与货币政策发表讲话。
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月5日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 侯向明)