路透基点：六家银行参与钟庆科技4亿台币贷款案--RLPC

路透8月28日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，已有六家银行参与汽车零部件制造商钟庆科技开发股份有限公司(Cobra King Industry Co Ltd)的4亿台币(1,330万美元)贷款案。

第一商业银行担任唯一牵头行兼簿记行，承贷1.84亿台币。

参贷的六家银行各承贷3,600万台币，包括：台湾农业金库银行、彰化商业银行、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、台中商业银行和合作金库银行。

签约于8月19日进行。

如此前所报导，该贷款案由借贷方主席担保，抵押物包括土地、工厂和机械设备，分为2.5亿台币定期贷款的A部分和1.5亿台币循环信用贷款的B部分。

贷款利率为较初级市场商业本票利率加码60个基点，不设利率下限。承担8,000万台币及以上的银行享有10个基点的前端费用，并取得协办行头衔；承贷4,000-7900万台币的银行享有5个基点的费用，取得经理行头衔。