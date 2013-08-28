路透基点：六家银行参与钟庆科技4亿台币贷款案--RLPC

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透8月28日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，已有六家银行参与汽车零部件制造商钟庆科技开发股份有限公司(Cobra King Industry Co Ltd)的4亿台币(1,330万美元)贷款案。
第一商业银行担任唯一牵头行兼簿记行，承贷1.84亿台币。
参贷的六家银行各承贷3,600万台币，包括：台湾农业金库银行、彰化商业银行、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、台中商业银行和合作金库银行。
签约于8月19日进行。
如此前所报导，该贷款案由借贷方主席担保，抵押物包括土地、工厂和机械设备，分为2.5亿台币定期贷款的A部分和1.5亿台币循环信用贷款的B部分。
贷款利率为较初级市场商业本票利率加码60个基点，不设利率下限。承担8,000万台币及以上的银行享有10个基点的前端费用，并取得协办行头衔；承贷4,000-7900万台币的银行享有5个基点的费用，取得经理行头衔。
2010年8月，钟庆科技签署了3.33亿台币的贷款案，包括1.98亿台币五年期贷款的A部分和1.35亿台币三年期循环信用贷款的B部分，贷款利率均为较初级市场商业本票利率加码100个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。