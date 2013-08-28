版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 09:00 BJT

国际油市：美国原油期货创18个月新高，因忧心中东情势恶化

美国及其盟友周二为数日内可能对叙利亚进行军事打击做好准备，以惩罚叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)政府上周动用化学武器的行为。

利比亚石油部副部长周二称，该国西部最大的油田在一武装组织掐断该油田与港口连接的油管时关闭，石油产量因此降至很低水平。

伊拉克给予投资者更加丰厚的条件，吸引他们开发一处大型油田并建立炼厂，同时责备皇家荷兰/壳牌石油集团 耽误了价值数十亿美元的原油生产。

美国石油协会(API)公布的数据显示，美国原油库存上周增加，汽油库存减少，馏分油库存亦增加。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐