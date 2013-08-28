《新兴市场重要经济事件预告》--8月28日-9月4日

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8月28日(三)
孟买--印度央行总裁苏巴拉奥将出席央行安排的一场活动(1030)
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日)。
8月29日(四)
孟买--印度央行总裁苏巴拉奥将发表演说。他可能会提及经济挑战、经济成长放缓及卢比贬至纪录低位(1230)
尼日利亚阿布贾--非洲开发银行和尼日利亚财政部就基础设施建设进行政策对话。尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala将为活动揭幕。与会人员还有非洲开发银行副总裁和首席经济学家Mthuli Ncube。
雅加达--印尼央行将额外召开委员会会议，评估当前经济情势的进展。
圣地亚哥--智利央行将发布8月货币政策会议记录(1230)。
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周会。无讨论货币政策问题的安排。
8月30日(五)
暂无重要经济事件。(完)
9月2日(一)
圣彼得堡--20国集团(G20)代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
圣彼得堡--G20财长代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
蒙罗维亚--非洲开发银行集团总裁Donald Kaberuka主导专门高级别小组会议，议题为局势脆弱的国家。发言人包括东帝汶财长Emilia Pires。
9月3日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月4日)。
9月4日(三)
约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会，主题为“指望国家发展计划”。南非非洲人国民大会(ANC)副主席暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 徐文焰)