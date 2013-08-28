《石磊专栏》不一样的周期，不一样的市场

（撰稿人为路透特邀专栏作家，内文仅代表本人观点）

尽管中国经济的深层次问题依然顽固,但正如熊市也并非只跌不涨,经济在下滑过程中也会伴随小周期的波动。

7月份以来，多个市场都出现了中国经济企稳回暖的征兆,工业品价格回升,股指企稳回升,市场利率上升,库存周期启动的迹象明显，（库存周期并非意味着主要是补库存活动对经济的拉动，而是经济的波动伴随着库存的起伏，所以库存变化不是库存周期的原因，而是库存周期的表象）。在实际利率非常高的上半年，工业品库存很低，因此，下游需求很小的复苏就会带动工业生产回升，但这次经济的回暖与2012年下半年有很大区别，市场运行的特点也会有很大不同。

2012年三季度中国经济的企稳回升是国内投资回升伴随着QE3的推出，QE3一方面推动了工业品价格的上升，另一方面也给新兴市场带来了流动性，给中国带来了新增货币投放，总需求和流动性都受到了刺激，工业生产和外汇占款都出现明显回升，而本次经济的回升依然有投资驱动，但缺少了外部流动性的支持，面临美联储即将缩减QE规模，美联储货币政策并非只对美国本土有效，而是对所有使用美元的地方都有效，中国的货币制度实际上是以美元抵押发行人民币的，因此中国的外部流动性面临压力，表现为5月份以来新增外汇占款就开始下滑，6、7月份连续负增长。

而此时恰逢央行采取严厉的流动性紧缩政策，内部信用紧缩几乎是崩溃式的，而外部流动性又开始紧缩，如果总需求较差时，这样的货币供给下降主要挤压的是金融机构的息差，这一特点在今年6月份表现的比较明显，而一旦总需求回升带动货币需求回升，那么货币供给紧缩带来的利率上升就会很快传导给实体经济，这样一来，实体经济面临的实际利率很难下降，从而对库存周期产生严重的负面影响。

经济环境的不同也会带来市场运行特点的很大不同。2012年三季度，市场利率受总需求回升牵引缓缓回升，在QE3推出后，大宗商品价格快速上升进一步拉动工业生产回暖，股指明显回升，外汇占款回升，银行负债成本明显降低，2013年2季度开始总需求回落，而外汇占款增加不止，流动性更加富裕，金融机构出现了息差收窄的趋势。而这一次，总需求回升伴随着偏紧的货币环境，这会使得利率很快上行，加上央行强硬的流动性调控，市场利率几乎是一步到位式的调整。即将到来的QE缩减带来的市场动荡使得市场风险溢价明显上升，因此，大宗商品市场和股指的反应在这一轮都比较弱，这会反过来影响总需求回升的程度。

下半年，中国面临外部流动性冲击的威胁，但从人民币离岸市场来看，这一时刻还没真正到来，东亚货币表现的比东南亚及印度货币坚挺的多，由于外汇储备的充足和经济出现回暖迹象，市场尚未把中国与印度、印尼化作一类，外汇占款基本稳定在低位。不过，资金回流美国乃大势之趋，一旦中国经济再次减速，难免再次面临资金流出，外汇占款可能面临更严重的冲击。

总需求稳定回升，流动性较为紧张时，央行一般会袖手旁观，并保持对货币市场利率极强的控制力，一旦总需求和流动性面临双重负面冲击时，央行将会义不容辞的稳定市场，开闸放水，所以未来流动性由紧转松有赖于经济再次下行过程中央行的放水，指望外汇占款像年初般的回升是不现实的。

外汇占款下降会导致银行的一般存款将会非常紧张，存贷比等考核指标将又称为头疼的问题，如果配合央行调降存准，银行的资产结构将会逆向调整，债券也将成为主要的增持对象。

通过比较可以发现，这个库存将会表现得较为短促，市场利率迅速调整到位，并在顶部维持一段时间，而不是像以往周期一样趋势性缓慢爬升，高企的实际利率将是总需求持续恢复最大的障碍，风险溢价的上升也会令股市的表现不会那么波澜壮阔。所以，当下最好的市场机会潜藏在利率债市场中。（完）

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