《台湾重要政经日程》--8月28日

===================今日重要政经消息=====================
8/27(三)
--09:00 财促院〞2013财经立法高峰会〞。
--12:30 央行代财政部标售182天期国库券。
--14:00 国民党中常会。
=================近期重要政经消息======================
8/29(四)
--14:00 新光金控 投资人说明会。
8/30 (五)
--14:00 国泰金 召开投资人说明会。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
*9/4(三)
--12:00 惠誉举办〞2013亚洲国家主权暨金融研讨会〞。
9/5(四)
--08:30 主计总处公布8月通膨率，7月年增率仅0.08%。
--16:10 央行公布8月底为止外汇存底金额。7月底时为4,091.18亿美元。
9/10(二)
*--13:30 台积电 月营收公布。
*--14:00 联电 月营收公布。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)