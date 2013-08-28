《中国报摘》--其他报纸重要消息8月28日

**上海证券报**
--中国保监会发布“关于保险业支持经济结构调整和转型升级的指导意见”，其中指出，支持保险资金参与信贷资产证券化，探索保险资金投资优先股等新型金融工具。
--广州正在进行南沙粤港澳自由贸易园区的申报工作。南沙区委常委董可近日表示，未来四年，南沙总投资规模将超过4,000亿元人民币。
--继大股东招商局轮船前一日增持910万股之后，招商银行 周二晚再发公告，招商局轮船继续增持900万股，两天累计增持超过1,800万股，持股比例进一步升至12.48%。
--迪马股份 公告称，拟以3.52元/股向控股股东重庆东银控股集团及江苏华西集团和华西同诚合计非公开发行约11.79亿股，收购其持有的四家地产公司41.51亿元资产；同时以不低于3.17元/股向至多10名特定投资者配套融资不超13.83亿元，用于标的项目的开发经营及补充流动资金。
**证券时报**
--国家发改委发布通知，钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重的行业中被列入公告的落后设备（生产线），将在9月底前全部关停，12月底前彻底拆除；确保今年全国单位国内生产总值能耗下降3.7%以上。
**第一财经日报**
--联合国开发计划署发布的报告预期，到2030年，中国将新增3.1亿城市居民，城镇化水平将达到70%，届时中国城市人口总数将超过10亿。
**21世纪经济报 道**
--中国铁路建设投资公司公布新一轮铁路货车招标结果，中国南车 、中国北车 、晋西车轴 等公司均有中标。
**人民日报**
--中国人民银行研究局王宇撰文指出，加快推进利率市场化改革，在全面放开金融机构贷款利率的基础上，逐步放宽金融机构存款利率的浮动幅度。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。