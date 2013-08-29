重发-专栏节选 :重新检视双印危机，看边境市场再起--今周刊「老谢开讲」

(重发以删除多余电头) (本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过去这两周，如果真用陶冬博士喜欢用的关键字，恐怕就是「双印」危机了。从八月十六日起，印尼与印度的股汇市双跌，一时让人联想到一九九七年爆发的亚洲金融风暴，会不会又再卷土重来？

八月十六日，印尼股市拉出大长黑，当天股市大跌一一六．四九五点，跌幅达二．四九％；同一天，印度股市也大跌七六九．四一点。股市的这一长黑，揭开了印尼、印度股汇市双跌的命运，这一段期间，印尼股市从五二五一．三点狂跌到三九五四．八六点，跌幅达二四．六九％，不但跌破去年年底四三一六．六九点的收盘价，也跌破年线重要支撑，让印尼股市进入空头市场。

**印度卢比出现排山倒海的大跌势**

而印度股市则从八月十六日急跌，一直跌到八月二十二日的一七七五九．五九点，今年的跌幅达八．五六％，终于追上了上证的跌幅。本来在金砖四国的大跌势中，印度股市在上半年表现相对持稳，今年上半年印度股市只小跌○．一五九％，相对于巴西股市大跌二一．七四％、俄罗斯股市跌一六．七％，印度股市相对表现较好，但八月的跌势，也让印度股市追上中国上证的跌幅。

比较可怕的是印度的卢比出现排山倒海的大跌势，今年初卢比兑美元还有五二．八八，这回一口气贬值到六七．二二，卢比节节败退，不觉令人感到这一波热钱从亚洲出走来势汹汹，印度卢比与巴西的里拉今年以来贬值力道都很猛。巴西里拉从一一年的一．五二兑一美元贬值到二．四五，也是令人眼睛一亮。

仅仅两年光景，巴西政府才为了热钱源源流入伤脑筋，如今却因为热钱出走祭出各种留资计画。巴西政府在八月二十三日展开规模高达六○○亿美元的干预汇市计画，这是新兴市场有史以来最大的干预计画，巴西里拉一度从二．四五元回升到二．四三五元，但依然十分弱势。

巴西里拉与印度卢比是高盛与摩根士丹利终结「金砖四国」宣示下的产物，也代表了自从五月二十二日柏南克预告ＱＥ︵量化宽松货币政策︶将逐渐退场后的热钱从新兴市场出走的序幕，代表了金砖四国恐怕要面临十分困难的调整。同是金砖四国，但灾情颇不一致，从股汇双跌来看，这一轮巴西的状况最严重，而中国股市在低档徘徊，抵抗力相对较强，加上人民币仍升值，面临热钱压力最小。

最近欧美相继公布八月ＰＭＩ︵采购经理人指数︶值，不论制造业或服务业都传出佳绩。像欧元区八月制造业ＰＭＩ值五一．三，比七月的五○．三理想，服务业的ＰＭＩ值，八月为五一．七，也胜于七月的五○．五。同样八月的汇丰，中国制造业的ＰＭＩ值达五○．一，比七月回升二．四％，显示中国经济稳成长奏效，可以看出中国是最有本钱对抗钱潮从亚洲出走的金砖国家。

不过奔驰了三十年以中国为首的新兴市场经济体，面临调整已是不争的事实，除了巴西陷困局之外，这回印度的调整看起来比较麻烦。商品专家吉姆．罗杰斯就痛批印度由一群不懂国家治理的人在领导这个国家，看起来问题很大。

印度股市（SENSEX）指数今年以来下跌已超过八％，若以美元计算，跌幅超过二二％。根据花旗的研究报告显示，外国资金占印度股市总市值二一．七％，若以自由流通量（Free Float）计，外资持有印度股市占总市值达四八％。今年以来，外资买超印度股市总金额仍达一二○．七亿美元。今年印度股市的下跌，外资损失颇重。

花旗的分析师认为，印度经济最高的成长期已经过了，现在最好只能回到一九九五至二○○三年的平凡成长，未来必须面对的是货币疲弱、国内融资缺口大，及企业盈利成长差的问题，但摆在眼前最迫切的是通膨的压力，加上经常帐出现庞大的赤字，潜藏多年的印度经济并发症几乎全面涌出。

这一周印度十年期国债孳息已拉升到九．四八％，是○一年来最高的水位，加上央行收紧流动性，印度银行间隔夜拆款利率上冲到一○．二五％，比六月底高出三％。隔夜拆款利率急升，国债价格大跌，已对印度的银行体系造成巨大冲击。最近印度政府宣布，要透过公开市场操作购进八○○亿卢比的政府公债，但印度股汇市依然持续重挫。

**印尼盾贬至金融海啸后新低点**

印度经济情势恶化，下一步将冲击外商的直接投资︵ＦＤＩ︶。最近印度政府宣布放宽外国零售业者投资当地超市的法规，希望藉此吸引沃尔玛︵Wal-Mart︶、特易购︵TESCO︶等全球零售业巨头来投资，希望能力挽狂澜，不过印度卢比大贬，却让外资观望。不少跨国企业在印度面临经营困难的问题，像日本铃木汽车的印度子公司受卢比贬值影响，成本大增，拖垮了盈利；韩国三星也因为卢比太弱，最近宣布售价调高二到三％；韩国的最大钢铁企业浦项︵POSCO︶、沃尔玛已宣布减少在印度的投资。看起来，印度经济已成金砖四国最烫手的山芋。

另一个是印尼，印尼的印尼盾二十七日贬至一○九○○，这是金融海啸之后的新低点，而印尼股市二十七日重挫一五二．八三点，跌幅达三．七一％，盘中最低触及三九五四．八六一点，累积最大跌幅已达二四．八％。这一波的印尼股汇市双跌，显得情况特别严重，也难免让人想到九七年亚洲金融风暴的阴影。

九七年亚洲金融风暴的源头，印尼扮演了重要角色。在金融风暴来袭之前，印尼盾大约维持在二二○○兑一美元左右，但亚洲金融风暴却让印尼盾一路重贬到一六九五○兑一美元，成为亚洲最沉重的货币。经过这次折腾，印尼盾此后一直在八○○○兑一美元之上，这回风暴又出现在印尼，难免让人对这一波亚洲资金出走，是否又要酿成一场金融风暴产生敏感联想。

八月二十六日︽联合晚报︾就以︿亚洲资金大逃亡﹀为题，指出新兴市场资金大举逃出一三○亿美元，单是亚洲今年就流出二十亿美元。乍看这个标题是十分严重，不过再酿成另一场亚洲金融风暴机率应不大，东协国家应是累积大涨幅之后的一次大调整，应该不会有即刻崩溃的疑虑。

首先是九七年外资大规模外逃，而到目前为止，外资在亚洲并没有显着的撤资行动，像外资在印度今年仍买超一二○．七亿美元，在菲律宾也买超十四．六二亿美元，在台股买超仍有九．五二亿美元，而今年涨幅很大的日本股市，外资买超高达九五八．一亿美元。外资卖超的国家，较大的是韩国的六十三．七七亿美元，印尼股市的外资卖超仅七．三亿美元，泰国股市的卖超也只有三十六．○五亿美元，显示在这一轮股市大跌中，外资杀盘并不严重，但是东协国家股市为什么大跌？

主要原因是从○八年以来，东协各国股市涨幅都十分惊人，像印尼股市在金融海啸后是从一○八九．三四点，一直大涨到五二五一．三点，这五年之中，涨幅高达三八二％。菲律宾的马尼拉股市则从一六八五点涨到七三○四点，涨幅也达三三三％。泰国ＳＥＴ指数则从三八○．○五点大涨到一六四九．六九点，涨幅和马尼拉股市完全一样。换句话说，大涨三倍的东协股市在没有出现大规模回档的情况下，这次股市的回档是针对这几年过大涨幅的一次大规模调整，应该不必过度惊慌。

**东协货币贬值，与九七年已不可同日而语**

二是印尼盾与印度卢比的大跌中，必然会影响东协各国货币走低。这一轮马币兑美元从二．九二五贬到三．三二九三，泰铢也从二十八．○二贬至三十二．一七，菲律宾的披索则从四○．一二八贬至四四．五六四，汇市显着出现贬值，那是资金外逃的后遗症，但是对照九七年亚洲金融风暴印尼盾狂贬到一六九五○，泰铢从二十二．二贬值到五十六．四五，菲披索从二十三．一贬到五十六．五，马币一度从二．四二九五贬到四．八八五，最后马哈地宣布三．八马币钉紧一美元，这一波东协货币的贬值，与九七年的狂风暴雨式的跌势已不可同日而语。

三是东协国家经济基本面与九七年相比，已是大大不同。九七年亚洲爆发金融危机远因是中国的崛起，尤其是在朱熔基担任中国国务院总理期间。朱总理在九四年宣布人民币与外汇券并轨，从此外汇券消失，人民币从五．七六贬值到八．七兑一美元，这个大贬值动作才是造成亚洲金融风暴的「远因」。

如果大家不健忘的话，回溯九○年代初期，李登辉前总统在任上大力推动南进政策，许多台商都奉行政策到东南亚国家投资，没想到九四年人民币巨大贬值，让中国出现惊人竞争力。中国工资低廉、土地廉价，再加上货币贬值，出现前所未见的巨大竞争力。于是原先「南进」的台商全都变成了「西进」，投资中国变成主流。

**边境市场是热钱流入新市场**

原先流进东协的资金逐渐转向，到了九七年东协各国通膨压力增加，经济成长减速，加上经常帐出现逆差，最后资金大出走，造成货币大贬值，再加上房地产累积的大泡沫吹破，亚洲金融风暴肆虐，让东协国家陷入前所未见的困境。像泰国股市就从九四年人民币贬值那年的一七八九．一六点狂跌到九八年只剩下二○四．五九点，跌幅达八八．五九％。九七年的亚洲金融风暴的远因，其实是九四年人民币贬值，但最重要的是中国经济快速的崛起。

但这回时空已易位，中国经济已在高基期，中国的工资远高于九七年，房地产也比九七年贵得多，相对来看，东协各国工资、房价都比中国便宜，已具低基期优势。况且，东协各国已累积相当庞大的外汇存底，例如，九七年泰国外汇存底只有二○五亿美元，现在是一六三五亿美元；印尼在九七年外汇存底只有一一二亿美元，现在有九二六．七亿美元，可以看出东协各国经济体「防疫能力」已大大增强。因此，再度爆发亚洲金融风暴的机率很小。

不过，东协股市累积大涨幅，这一波大调整难免，而各国经济仍将持续调整，例如，泰国首季经常帐有十三亿美元盈余，到了第二季出现五十一亿美元赤字。刚刚选完大选的马来西亚，第二季的ＧＤＰ成长只有四．三％，远逊于预期的四．七％，大马央行已下调全年经济成长目标值到四．五～五％之间。另外，马来西亚出口衰退，四月出口顺差创下九七年以来新低，进而拖累经常帐的表现。

东协的加速成长期已过，下一轮资金往何处去？最近边境市场︵frontier market︶又受到瞩目。像经济上较少受到外资主导的市场，如孟加拉、伊拉克、斯里蓝卡及巴基斯坦等国，像今年孟加拉、巴基斯坦经济成长率都有七．二％，美林预测，今年资金将从新兴市场大规模流出，但经济低基期的边境市场，今年至少有十五亿美元的资金净流入，加上工资相对低廉，是下一个热钱可能流入的新市场。

东协股市大回档中，越南胡志明股市相对仍在高档，今年以来，胡志明股市上扬一六％，在亚洲股市表现相对亮眼。过去十年，越南一度被评选为金砖第五国，但招商力道不够，加上越盾贬值，经济进展缓慢，不过这个「慢」字诀反而有利越南经济「败部复活」。○六年我们到越南考察，越盾在一万六千兑一美元上下，如今已贬值到二万一千左右。越盾贬三成，而越南工资比中国便宜一半，正好凸显下一个国家的投资潜力。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.