日本个股：服装零售企业迅销集团未来每年在中国力争新开80-100家店

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透上海8月28日 - 亚洲最大服装零售企业--日本迅销集团 高层周三在上海表示，基于对中国经济和居民生活水平提高的信心，公司将加速在中国的发展步伐，旗下品牌优衣库将力争每年在中国新开80-100家店。
对于海外媒体近日报导迅销集团有意在港介绍上市一事，迅销集团全球高级执行副总裁、迅销(中国)商贸公司首席执行官(CEO)潘宁表示，公司对此暂时不作置评。
“虽然中国经济减速，但经济发展是有周期的。我们对中国经济发展、人民生活质量提升以及社会发展有着极大的信心。”他指出，公司要趁目前经济低谷时期，持续加大在中国的投资。
迅销集团旗下核心品牌--优衣库2006年底进入中国市场，截止今年5月底，优衣库已在中国开设202家店铺。
优衣库在上海建设的全球最大旗舰店将于9月底开业，同时将迅销旗下其他四个品牌，包括GU、PLST两个日本品牌及Comptoir des Cotonniers等两个法国品牌首次引入中国市场。
稍早有海外媒体报导，日本迅销公司将在明年初赴港上市，最快将于下月提交上市申请，并有望于明年2月挂牌买卖。
日本迅销2012/13财年（至8月底）前三季的营收为8,858亿日圆，同比增长19.1%，其业务包括优衣库日本、优衣库海外及公司收购的国际品牌部分。其中优衣库海外市场收入1,913亿日圆，增速56.1%，远高于其在日本本土市场的7.6%增速，来自大中国地区的贡献最大。(完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。