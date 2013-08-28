日本个股：服装零售企业迅销集团未来每年在中国力争新开80-100家店

路透上海8月28日 - 亚洲最大服装零售企业--日本迅销集团 高层周三在上海表示，基于对中国经济和居民生活水平提高的信心，公司将加速在中国的发展步伐，旗下品牌优衣库将力争每年在中国新开80-100家店。

对于海外媒体近日报导迅销集团有意在港介绍上市一事，迅销集团全球高级执行副总裁、迅销(中国)商贸公司首席执行官(CEO)潘宁表示，公司对此暂时不作置评。

“虽然中国经济减速，但经济发展是有周期的。我们对中国经济发展、人民生活质量提升以及社会发展有着极大的信心。”他指出，公司要趁目前经济低谷时期，持续加大在中国的投资。

迅销集团旗下核心品牌--优衣库2006年底进入中国市场，截止今年5月底，优衣库已在中国开设202家店铺。

优衣库在上海建设的全球最大旗舰店将于9月底开业，同时将迅销旗下其他四个品牌，包括GU、PLST两个日本品牌及Comptoir des Cotonniers等两个法国品牌首次引入中国市场。

稍早有海外媒体报导，日本迅销公司将在明年初赴港上市，最快将于下月提交上市申请，并有望于明年2月挂牌买卖。