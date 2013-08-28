重发-港报社评：封刀事件涉公众利益，政府应介入厘清真相--明报8月28日

(重发以补上标题和内文末段的乱码)

被封刀的中大医学院心脏科主管余卓文，连日来与威尔斯医院管方隔空对骂，一定程度已经损害了对公院做这类手术的信心。

据医管局发言人表示，威院和中大医学院全体专责处理心脏介入程序的医生投诉，质疑余卓文的技术水平及临床手法安全性。余卓文被誉为心脏科名医，通波仔亦非新生事物，肯定愤愤不平。

余卓文与威院相互指摘，主要围绕以下争论。首先是余卓文过去三年所做约600宗通波仔手术，被指死亡率高达8.3%，是否属实。威院行政总监冯康详细披露去年余卓文主理11宗手术后出现并发症的个案，其中四名病人过身。余卓文则指死亡的四人，其中两人于手术后17个月去世，另一人于七周后离世；至于第四名死亡病人患有心肌梗塞，手术前已休克。

据知，公院历年就通波仔手术，都没有稽核，据余卓文的说法，今次威院是根据一份“13页纸的简单报告”，证明他的通波仔成绩不理想。这份报告从何而来？余卓文被封刀的理据，并非全无疑点。

冯康认为余卓文手术出事，乃未受过新手术培训而做手术。但余卓文出示外国有关机构的证书证明。不过，迄今所知，在香港做导管类型手术的医生，并无规定必须经过培训和取得相关资格。

事态也暴露威院的管理问题，例如冯康说余卓文仍可以一些简单的手术；但余卓文出示一封电邮，显示当局要求他停止所有在新界东联网做任何导管相关手术。

以余卓文被封刀揭示的一些情况，所暴露问题会否影响医院对公众提供的服务。所以，政府应该介入厘清真相，同时就医院管理应兴应革之事。(A04)