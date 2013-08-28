港报社评：增强中史教育须全面配套--星岛日报8月28日

不少教育人士认为中史可以培养国民身分认同，但修读中史的高中生一年比一年少，教育局打算委托课程发展议会，研究是否把中史列为全港初中独立必修科。

根据统计，中史与企会财是高中退修率最高的两科。新高中学制推行四年，中四报读中史者，每年分别减少900至1,500人不等。高中中史科退修人数多，报读人数跌，可能是学生发现课程比想像中难。当局早在会考年代就实施中史课程改革，却没有出现令人关注的退修潮。新高中退修潮与考试要求的改变，关系似乎较大，日后大家不再出现错误期望而选修，人数应会稳定下来。

在国民教育必修科胎死腹中后，一些教育界人士希望透过中史科来培养学生的国民身分认同。中史能让大家身为中国人不要忘本，从感性反应中培养起做中国人的历史责任，并培养对国家社会政策的是非观念。

回归前中史虽然在初中独立成科，但非必修。2001年的中学课程改革，中史反而成为初中必修的教学内容，但是没有规定以独立科目的形式教授。八成多学校沿用独立成科的旧制，另有学校利用这弹性安排，并入综合人文科。

传统中史科的好处是可以为学生打好通史基础，缺点是范围甚多，往往流于蜻蜓点水，甚至出现死记硬背。改革则拓展教学空间，例如比较郑和与哥伦布，事件较深入立体，缺点则是通史基础未必打得好。

现时超过八成学校初中仍然独立教中史，如果要改善学生对中国历史的认识，当局除考虑是否全面推行独立成科外，还需要探讨如何改善现有的教学模式等全面配套，发挥好中史教育的功能。(A06)