港报社评：津贴工厦分间房户，政策矛盾影响法规--信报8月28日

扶贫委员会通过向居住在工厦及商厦分间房的合资格人士提供一次性的津贴后，关爱基金专责小组主席罗致光昨天承认计划有政策矛盾，更有工厦单位业主质疑变相鼓励他们经营分间房。

扶贫委员会通过今年12月推出为居住环境恶劣的低收入人士提供津贴计划，但以“ 政府对工商厦分间房零容忍”为由，拒向该等住户发放资助。之后，社会上有声音指出，工厂大厦分间房户环境较住宅大厦分间房户更差，若他们反为不获帮助，于情于理皆不合。

该会前天最新一次会议通过，将纾困措施伸延至工商厦分间房住户，当局在尚未解决扶贫与守法之间的矛盾，便匆匆推行，罔顾由此而生的副作用和后遗症。

工商厦单位改装成分间房出租，已是铁定违法，但当局如今不但向住户发放津贴，还解释只是单位的业主违例。这样“释法”其实颇为牵强。

政府强调，推行这个为民纾困项目的同时，不会减低打击工厦分间房的决心。可是，这又带出另一个问题，就是有关住户登记申领津贴时，处理手续的公务员即得知其所居单位为违例分间房，是否须向屋宇署举报呢？而罗致光昨天也明言，关爱基金不会将申领津贴住户的地址交给屋宇署。

实际上，即使向工商厦分间房户提供津贴，效果亦有限，难以藉此帮助他们迁出违例居所。政府如果另辟蹊径，在中转房屋上多花心思，多费资源，或许更加实际。

现届政府急于求成，推行政策往往是半生不熟已出台。今次工商厦分间房户津贴计划，正是思虑不周的又一例子，虽说此为一次过的措施，但一次也嫌太多。(A02)