新债招标：台湾台电仅标出三年期无担债，其余均流标

路透台北8月28日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售仅有三年券标出，得标利率为1.350%，高于市场预估的1.285-1.320%，发行金额38.7亿台币。

台电指出，五、七以及10年期债券均未能标出。

路透先前调查显示，六家承销商预估本次台电三年期得标利率约在1.285-1.320%附近；五年期得标利率在1.450-1.500%；七年期得标利率在1.600-1.650%；10年期得标利率在1.825-1.900%。

台电称，本次公司债总共发行38.7亿台币，远低于120亿台币的预期发行金额。

台电前次是在7月初标售公司债，当时10年券以1.75%定价，五年券未标出、七年券则以1.55%定价，总计发行金额56.5亿台币。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等。惟日前中华信评具报告表示，由于台电财务体质转弱，对该公司的评等展望由〞稳定〞调为〞负向〞。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)