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债券 | 2013年 8月 28日 星期三 09:04 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月28日-9月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期  时间  国家   规模        发行细节
 8/28        意大               标售国库券
             利                 
 8/28        美国               五年期公债
                                
 8/29        日本               两年期公债
 8/29        日本               三个月期贴现国
                                库券
 8/29        美国               七年期公债
 8/29        意大               标售中长期公债
             利                 
 9/2   1350  法国               标售国库券(BTF)
 9/3         日本               10年期公债标售
 9/4         日本               三个月期贴现国
                                库券
 9/4         德国   50亿欧元    五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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