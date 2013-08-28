港报财经评论：楼市悲观情绪急升--信报8月28日

楼市悲观情绪急升/ 习广思

新兴市场走资未完，尽管多个央行已入市干预，惟昨日印尼、印度、菲律宾等市场再起风波，印度卢比兑美元跌至新低。敍利亚地缘政治风险增加，欧洲股市转弱，触发金银价格上涨，土耳其里拉兑美元汇价亦跌至新低。这些经济基础较脆弱的新兴国家，屋漏偏逢连夜雨，无疑热钱回流令风险上升，但未能断言风暴重临，皆因新兴国的子弹在过去十年大幅增加。泰国央行昨日颇有信心地表示，外汇储备充足，甚至正研究能否以外汇储备来投资股市。值得留意的是，货币贬值令新兴国的央行陷入两难局面。早前提及巴西，货币贬值第一波是央行干预、自我贬值所致，第二波则因热钱撤退而不得不入市稳住汇市。近期新兴国家货币急跌，热钱外流是主因，但央行干预未能稳定汇率，是因为力度不够，背后是否有其他心思？

印度央行行长虽然认为卢比过度贬值，却直言政府不会为卢比贬值划下底线。热钱外流将会令经常账进一步恶化，正如经济学家谢国忠指出，要消除这个赤字，唯一手段是大幅度让货币贬值，后果是通胀风险上升，引发加息压力。印度卢比的跌势及央行的心思，不得不令人担心。

香港楼价见顶，市场对退市恐惧在5月引发股债大波动，香港楼市只是脚震而已，近日地产悲观情绪直线上升。

地产悲情的第一幕是两大代理话事人自我唱淡，中原施永青上街反辣招后，声言不喜欢当地产投资者，不想背住太多罪行，实际行动是开始减持手头物业。美联 中期大亏蚀，主席黄建业预言楼市衰足三年，而且最坏时间未到。虽然这次未至于会重演1997年楼价暴跌局面，但楼价跌幅将近20%至30%。

地产界人士与你谈论投机与道德问题，当笑话听听就算了。然而，他们的减持行动，则是阁下参透楼市去向的一个讯号。

无疑退市预期升温将令本港资金外流，楼市或出现明显调整，但退市不等于大幅加息，楼市再出现1997年般的风暴，看法太过一厢情愿了。如此种种忧虑，均反映楼市悲观情绪飙升，但不代表楼价会一下子下跌。

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美元短仓赢面高/ 苏子

受到埃及动荡局势及敍利亚遭遇军事行动的可能性大增影响，令地缘政治风险上升，故市场资金纷纷投向避险资产上。结果具备避险功能的美元及日圆均受到追捧，但美元的上升动力却远不及日圆般强劲，故昨天欧洲市美元兑日圆可以成功下破10天及20天SMA，暂时最低曾见97.64水平。若昨晚美元兑日圆可以进一步下跌且以接近全日低位收市，相信在技术走势已明显转劣下，上周的96.87低位将有甚高机会成功失守，随后将朝着本月8日的95.77低位迈进。由于避险资金亦见流入早前已录得巨大跌幅的美国国债避险，故昨天美国入市前夕，美国10年期国债息率已下挫近1%，回落至2.76厘水平。因为债息转弱会对美元兑日圆构成沽压，因此，若稍后10年期债息可以进一步下跌至2.7厘以下，担心届时美元兑日圆成功跌破本月8日低位的可能性将大幅提高。故目前投资者采取候高建立美元兑日圆短仓的策略已有甚高赢面。

昨天美元转强曾令欧罗兑美元再度下破10天SMA支持，可惜破位后暂时仍在20天SMA支持附近获得不俗的承接力，低位仅见1.3321便已止跌回稳。不过，倘若市场的避险情绪进一步升温，相信美元将难免走高，结果欧罗兑美元最终只会成功破关而下，随后将考验本月15日的1.3204低位及50天SMA支持。若避险资金可以成功迫使欧罗兑美元破关而下，与此同时，美元兑日圆亦如预期般朝着本月8日的95.77低位迈进，相信届时欧罗兑日圆势必录得巨大跌幅。

由于上周五及本周初欧罗兑日圆一直未能成功突破5月22日的1.3381高位向下延伸的下降阻力线，这对汇价已构成非常明显的利淡讯号。目前再有地缘政治风险上升的不利因素配合，故担心汇价稍后一旦成功跌破100天SMA支持收市，可能会以单边市形式急挫至6月的124.9低位附近才有承接。(B08)