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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国重庆化医控股集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和兴业银行主承
  重庆西永微电子产业园区20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承
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  二、新债上市：    
  
  国泰君安35亿元三个月期短融071302007，票面利率5.00%
  山东岚桥工贸集团3亿元一年期短融041371007，票面利率7.30%
  新华都 10亿元五年期中票101360005，票面利率6.40%
  康美药业 10亿元一年期短融041351036，票面利率5.50%
  江南化工 4.5亿元一年期短融041360050，票面利率6.77%
  华能集团40亿元一年期短融041353057，票面利率4.80%
  獐子岛 4亿元一年期短融041358056，票面利率7.00%
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  三、缴款：
  
 *国开行70亿元一年期固息金融债130236，票面利率4.37%
 *国开行60亿元三年期固息金融债130237，票面利率4.50%
 *国开行70亿元五年期固息金融债130238，票面利率4.58%
  深圳华强集团15亿元六年期中票
  吉视传媒 5亿元五年期中票  
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  四、还本付息：
   
  国家电网公司50亿元一年期短融041251023到期兑付，票面利率3.96% 
  玉柴机器10亿元一年期短融041251024到期兑付，票面利率4.45%
  新疆生产建设兵团农十二师国资经营公司5亿元一年期短融041260051到期兑付，票面利率5.15% 
  工商银行  130亿元10年期固息债050501付息，票面利率3.11%
  财政部6,000亿元10年期特别国债0700001付息，票面利率4.30%
  安徽能源集团12亿元三年期中票1182236付息，票面利率5.98%
  新疆石河子开发区6亿元六年期固息债1280255付息，票面利率7.50%
  松原城市开发建设13亿元七年期固息债1280256付息，票面利率7.30%
  湘潭九华经济建投公司9亿元七年期固息债1280257付息，票面利率7.43%
  北京国资经营中心100亿元五年期中票1282307付息，票面利率4.78%
  中远运输总公司20亿元15年期固息债7102付息，票面利率4.58%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --国务院周三召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所
    交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。 

  --财政部部长楼继伟周三表示，将进一步加强高风险地区债务监管，严格控制地方政府新增债务；同时还将
    继续深入推进财税体制改革，包括加快营改增、消费税、房产税以及资源税等重点税种改革。 

    9/1公布8月官方制造业PMI                           (7月为50.3)
    9/2公布8月汇丰制造业PMI终值                       (7月为47.7) 
    9/3公布8月官方非制造业PMI                         (7月为54.1)
    9/4公布8月汇丰服务业PMI                           (7月为51.3)
    9/8海关发布8月进出口贸易数据                      (7月贸易顺差为178.2亿美元)    
    9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI)           (7月为-2.3%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (7月为2.7%)
    9/10国家统计局公布8月工业增加值                   (7月为9.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-7月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (7月为13.2%)                      
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    9/23公布9月汇丰制造业PMI初值                      (8月初值为50.1)
    9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润           (1-7月为11.1%)  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值                      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 吴芳/边竞)
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