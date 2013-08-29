《中国债券市场每日交易备忘》--8月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国重庆化医控股集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和兴业银行主承 重庆西永微电子产业园区20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国泰君安35亿元三个月期短融071302007，票面利率5.00% 山东岚桥工贸集团3亿元一年期短融041371007，票面利率7.30% 新华都 10亿元五年期中票101360005，票面利率6.40% 康美药业 10亿元一年期短融041351036，票面利率5.50% 江南化工 4.5亿元一年期短融041360050，票面利率6.77% 华能集团40亿元一年期短融041353057，票面利率4.80% 獐子岛 4亿元一年期短融041358056，票面利率7.00% ============================================================================ 三、缴款： *国开行70亿元一年期固息金融债130236，票面利率4.37% *国开行60亿元三年期固息金融债130237，票面利率4.50% *国开行70亿元五年期固息金融债130238，票面利率4.58% 深圳华强集团15亿元六年期中票 吉视传媒 5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国家电网公司50亿元一年期短融041251023到期兑付，票面利率3.96% 玉柴机器10亿元一年期短融041251024到期兑付，票面利率4.45% 新疆生产建设兵团农十二师国资经营公司5亿元一年期短融041260051到期兑付，票面利率5.15% 工商银行 130亿元10年期固息债050501付息，票面利率3.11% 财政部6,000亿元10年期特别国债0700001付息，票面利率4.30% 安徽能源集团12亿元三年期中票1182236付息，票面利率5.98% 新疆石河子开发区6亿元六年期固息债1280255付息，票面利率7.50% 松原城市开发建设13亿元七年期固息债1280256付息，票面利率7.30% 湘潭九华经济建投公司9亿元七年期固息债1280257付息，票面利率7.43% 北京国资经营中心100亿元五年期中票1282307付息，票面利率4.78% 中远运输总公司20亿元15年期固息债7102付息，票面利率4.58% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国务院周三召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所 交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。 --财政部部长楼继伟周三表示，将进一步加强高风险地区债务监管，严格控制地方政府新增债务；同时还将 继续深入推进财税体制改革，包括加快营改增、消费税、房产税以及资源税等重点税种改革。 9/1公布8月官方制造业PMI (7月为50.3) 9/2公布8月汇丰制造业PMI终值 (7月为47.7) 9/3公布8月官方非制造业PMI (7月为54.1) 9/4公布8月汇丰服务业PMI (7月为51.3) 9/8海关发布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差为178.2亿美元) 9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (7月为2.7%) 9/10国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 吴芳/边竞)