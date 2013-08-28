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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 09:31 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，汽油库存或减少

路透8月27日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，汽油库存或减少。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，对八位分析师所做的调查平均预估显示，8月23日止当周美国原油库存料增加20万桶。

API周二公布，最近一周原油库存增加250万桶；汽油库存减少110万桶，馏分油库存增加3,000桶。

EIA库存数据将于周三1430GMT公布。

调查显示，8月23日止当周汽油库存料下降120万桶。

根据EIA，之前一周美国汽油库存创下2012年4月以来最大单周跌幅，下降400万桶，至2.184亿桶。

“我们预计EIA汽油库存微幅下降，因市场日需求料升至920万桶上方。”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示，“这应抵消预期中进口的温和反弹。”

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周平均预计增加70万桶。API公布8月23日止当周馏分油库存小幅增加3,000桶。

根据调查，8月23日止当周炼厂产能利用率预计较之前一周的91%下降0.2个百分点。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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