路透调查：美国上周原油库存料增加，汽油库存或减少

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透8月27日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，汽油库存或减少。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，对八位分析师所做的调查平均预估显示，8月23日止当周美国原油库存料增加20万桶。
API周二公布，最近一周原油库存增加250万桶；汽油库存减少110万桶，馏分油库存增加3,000桶。
EIA库存数据将于周三1430GMT公布。
调查显示，8月23日止当周汽油库存料下降120万桶。
根据EIA，之前一周美国汽油库存创下2012年4月以来最大单周跌幅，下降400万桶，至2.184亿桶。
“我们预计EIA汽油库存微幅下降，因市场日需求料升至920万桶上方。”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示，“这应抵消预期中进口的温和反弹。”
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周平均预计增加70万桶。API公布8月23日止当周馏分油库存小幅增加3,000桶。
根据调查，8月23日止当周炼厂产能利用率预计较之前一周的91%下降0.2个百分点。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。