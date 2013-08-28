港报财经评论：新兴市场险，港股续反覆--经济日报8月28日

新兴市场险，港股续反覆/ 林瑞芬

新兴市场的波动，仍是港股的一根心头刺，未拔前，上升动力还是有限，周四结算在即，望维稳守21,500。恒指昨收报21,874，跌0.59%；大市成交额479.72亿港元。印尼及菲律宾股市昨急挫逾3%。今年以来，新兴市场不断走资，为美拟退市所累，下周举行G20峰会中将有讨论，且看能否有对策，以平息波动。市场人士自8月以来又为美可能在9月缩减买债作去杠杆化操作，减持新兴市场资产套现回流买美元，至9月中旬联储局又议息时知大概，到期时有两个可能结果。若确定缩减买债，延续走资；但若仍未确定缩减买债，修正超卖又是时候，9月认真要看实大市。外围因素显着困扰港股，新兴市场的走资还不够，美国又拟手多多做国际警察，中东恐爆发战事，避险情绪多一种，且看金价自7月以来从谷底反弹，未为美国可能退市所累，难道怕闻炮声持有黄金？！

港股上升动力有限，又要防备外围的冷风，仍处苦难争持期，现况冷眼静待结算，望守住21,500支持作结算。大市成交仍低迷，投资缺乏重点主题，还是重点作静态分析业绩，重在深入，不能单看表面。例如昨日中远太平洋 公布，截至今年上半年多赚2.1倍至5.6亿美元，但查实若扣除出售中集集团 之收益，核心业务盈利则跌3.6%至逾1亿美元。全球经济仍疲弱，航运股收益弱方为实。中远太平洋昨收11.28港元，微跌0.2%。例如，燃气业仍处增长期，相关燃气股盈收有增长双位数乃正路。见中油燃气 公布6月止上半年度营业额28.8亿港元，按年上升22.1%，但录得纯利1.57亿港元，按年只增2.9%，都有点疑感。惟深入分析，释出真象，这主要是集团一向有一部分投资证券资产按市价入帐，2012年上半年有收入2,800万港元，但今年上半年就录得3,900万港元，撇除此非核心因素，上半年实况是，集团经常性收入按年录得58%的增长至1.95亿港元，超于公司早年设定全年望升30%的目标。

新奥能源 上半年度只赚多了1%至7.37亿元人民币，查究若撇除非经常性项目，核心业务之增长约为20%，大致符合公司以及市场预期的增长。不过，由于以往市场因应燃气业高增长给予高溢价，但现在高增长台阶下调，溢价被自然调节而回，故新奥能源昨急挫5.4%至38.45港元，短线考验35港元。虽然中油燃气盈收表现较新奥能源强，但该股也不敌其跌势所累，急挫8.5%至1.18港元。(B05)

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盈利胜预期，旺旺前景佳/ 余少文

国企指数在10,000点水平争持，大市暂失方向，尽管中国内地经济增长放缓，无损中国旺旺 上半年盈利增长超过30%，预期未来三年可保持每年双位数增长，优于对手。中国内地股市急升一日后，昨日反覆靠稳，国企指数则继续在10,000点争持，全日跌86点或0.9%，收报9,988点，成交额降至100亿港元，不足30%主板H股逆市上升，内银股领跌；而红筹指数跌15点或0.4%，收4,254点，成交额36亿港元，结束三连升走势。尽管中资股业绩接近尾声，但大市仍未有明朗方向，相信是市场已预期中资股中期业绩没有惊喜，焦点开始转移到第三季业绩和十八大三中全会身上。即使部分股份业绩优于预期，料只会是个别发展，如旺旺昨日逆市升近10%，收11.42港元，大市则继续上落待变。至于旺旺上半年赚3.08亿美元，高于市场预期的2.87亿美元，同比增长33%，每股盈利2.33美仙，中期息1.21美仙，以昨日收市价计算，半年息率只有0.8厘，可以说没有吸引力。

旺旺业绩显示，上半年收入升15%至17.5亿美元，毛利率41.2%，虽不及去年下半年的41.6%，但却是近数年以来最高毛利率的上半年，毛利率亦连续两个上半年回升，反映大宗原物料等价格回落外，公司控制成本亦得宜。而过去两年数字亦显示，下半年的毛利率会高于上半年，故对其全年盈利表现是乐观。不过，彭博综合证券商在旺旺公布中期业绩前的预测，料旺旺全年盈利只增长20%至6.6亿美元，每股盈利约5美仙，未来三年盈利年复式增长只有19%。因为一向以市盈增长率对增长股作评估，旺旺今年预测PEG高达1.5倍，2015年预测PEG才降至1.1倍，反映现价是偏高，并不适宜高追；若然想减持或沽出旺旺，不反对。

然而，对比康师傅 和统一企业 的中期业绩，旺旺确实胜一筹，因为统一盈利升14%，康师傅则跌31%。即使按彭博综合预测未来三年盈利年复式增长作比较，统一和康师傅料分别增长9%和14%，增长动力表现不及旺旺。实际上，旺旺上半年业绩并不失礼，尤其应收帐较去年底下降44%至9,348万美元，应收帐周转天数减少5天至13天，存货亦减少23%至3.5亿美元，存货周转天数降7天至71天。(B03)