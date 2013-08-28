美国金融：政府要求摩根大通拿60亿美元和解抵押贷款债券诉讼--消息

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透8月27日 - 一名熟知内情的消息人士表示，美国政府主管房屋融资的机关正要求摩根大通 付出至少60亿美元，以就次优抵押贷款支持债券的多起诉讼进行和解。
该名消息人士指出，摩根大通辩称要和解联邦住房金融局(FHFA)所提出的诉讼应该不用花费这么多钱。该名消息人士未获得谈论此事的授权。
FHFA控告两年前针对摩根大通约330亿美元的有价证券提告，同时也控告其他16家金融机构。
金融时报网站周二稍早曾报导上述抵押贷款有价证券被追讨的金额。
除了去年的“伦敦鲸”衍生品操作亏损调查之外，这起FHFA的诉讼只是摩根大通试图解决的诸多法律问题之一。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。