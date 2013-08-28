美国金融：政府要求摩根大通拿60亿美元和解抵押贷款债券诉讼--消息

路透8月27日 - 一名熟知内情的消息人士表示，美国政府主管房屋融资的机关正要求摩根大通 付出至少60亿美元，以就次优抵押贷款支持债券的多起诉讼进行和解。

该名消息人士指出，摩根大通辩称要和解联邦住房金融局(FHFA)所提出的诉讼应该不用花费这么多钱。该名消息人士未获得谈论此事的授权。

FHFA控告两年前针对摩根大通约330亿美元的有价证券提告，同时也控告其他16家金融机构。

金融时报网站周二稍早曾报导上述抵押贷款有价证券被追讨的金额。

除了去年的“伦敦鲸”衍生品操作亏损调查之外，这起FHFA的诉讼只是摩根大通试图解决的诸多法律问题之一。(完)