中国经济：地方造城“虚火症”急需出硬招治理--人民日报

路透北京8月28日 - 以人为本的新型城镇化并不意味着地方可行造城之风。人民日报周三发表评论称，城市的建设与发展必须尊重经济规律，因地制宜，“造城”之风，表面红火风光，实际上却是精血亏耗的虚火症，已经到了必须下猛药、出硬招进行治理的时候。

“剖析‘造城’之风，错就错在将城镇化简单地理解成圈地、盖楼、造城，还是用‘GDP至上’的旧思维想问题，靠行政推动的老办法谋发展，也闪现着‘四风’的影子。”该评论指出。

国家主席习近平今年6月表示，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”问题。

评论援引国家发改委某课题组对12个省区的调查称，平均每个地级市要建约1.5个新城新区，144个地级城市竟然要建200余个新城新区。此外，各地还频现“国际化大都市”规划，不时曝光的“空城”“鬼城”问题。

文章指出，在城镇化进程中，旧城改造和建设新区的确是重要发展课题，但城市的建设与发展必须尊重经济规律，必须因地制宜、注重质量，必须量力而行，端多大碗、吃多少饭。

人民日报批评某些地方不顾自身条件贪大求快，人为提高建设标准不计成本，吹大“城市泡沫”。比如，在西南一个县级市开足马力上房地产项目，仅消化现有住房就需至少15年；而江苏某镇明知政府财力不足，征地速度却不降，直接给农民打白条，说征地补偿“过两年再给”。

“一些城市盘子做大了，骨架撑开了，高楼起来了，却缺乏完善的公共设施，没有可靠的产业支撑，公共服务也远远落在后面。”

新一届领导层多次强调，新型城镇化的核心是人的城镇化，要放在与工业化、信息化、农业现代化同步推进的发展视野中来谋划，不能将之理解成简单的造城运动。