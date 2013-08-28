《港报快速浏览》--8月28日报摘,社评及财经评论****

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--------------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》－信报
《香港报摘》－经济日报
《香港报摘》－其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评：封刀事件涉公众利益，政府应介入厘清真相--明报
港报社评：增强中史教育须全面配套--星岛日报
港报社评：津贴工厦分间房户，政策矛盾影响法规--信报
港报社评：美军纵攻叙利亚，政经冲击有限--经济日报
港报社评：避免叙化武问题引爆中东火药桶--文汇报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论：楼市悲观情绪急升--信报
港报财经评论：新兴市场险，港股续反覆--经济日报
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
台湾报摘
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