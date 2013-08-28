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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 10:31 BJT

****《港报快速浏览》--8月28日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：封刀事件涉公众利益，政府应介入厘清真相--明报                      
 港报社评：增强中史教育须全面配套--星岛日报                                  
 港报社评：津贴工厦分间房户，政策矛盾影响法规--信报                          
 港报社评：美军纵攻叙利亚，政经冲击有限--经济日报                            
 港报社评：避免叙化武问题引爆中东火药桶--文汇报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：楼市悲观情绪急升--信报                                        
 港报财经评论：新兴市场险，港股续反覆--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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