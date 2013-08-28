台湾汇市：台币实质交投略趋贬，因中东紧张情势升高

路透台北8月28日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投稳中稍趋贬。交易员表示，中东紧张情势升高，令全球金融市场为之震荡。不过在一片风雨飘摇之中，台币呈现相对稳定状态。

汇银人士表示，早盘有见到外资小量的美元买盘，不过月底出口商仍有卖汇需求。只要美元接近29.990价位，抛汇的卖盘即会明显涌出，此对台币走势形成稳定支撑作用。

“亚币普遍走弱，不过台币很坚挺，韩元也贬得有限。”一位外商银行交易员称。

美国及其盟友正为了可能对叙利亚发动军事攻击进行准备，可能数日之内就会发生，这是作为叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)上周发动化学武器攻击所做的惩处。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度略扩大，其中指标一个月期报在-0.045/-0.030，上日收在-0.035/-0.025。报价 来到29.935/29.950左右，上日收在29.940附近。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.980-29.990，上日在29.970-29.990，上日收盘价为30.060。

本地时间09:57时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.83角报29.977。

交易员观察市场最新动态：

* 外资早盘有小幅买汇需求，但出口商逢高抛汇压力仍大

* 盘中观察股市涨跌幅变化，外资是否持续卖超台股

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-30.000

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