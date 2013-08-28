路透基点：无锡荣成纸业5亿元三年期贷款额获超额认购，或扩大规模--RLPC

路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，无锡荣成纸业有限公司的5亿元人民币等值(8,100万美元)三年期定期贷款，已获超额认购，认购额为8亿元人民币，约有八家银行参贷。

消息人士称，该贷款案规模可能升至约5.5亿元。

最早料将于本周五进行配置。

如此前报导，台湾第一银行上海分行担任牵头行和簿记行。

是次贷款可选择延期两年，包括3.5亿元人民币部分，起始利率为三年期中国人民银行基准利率的102.5%；以及3,000万美元部分，起始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。当各方敲定抵押贷款条款后，人民币和美元贷款利率将分别降至三年期中国人民银行基准利率的100%，及LIBOR加码275个基点。

承贷1.5亿元人民币等值或以上的银行，获得牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，以及25个基点的前端费用；承贷1-1.49亿元人民币等值的银行，亦获得MLAB头衔，以及20个基点费用；承贷8,000-9,900万元人民币等值的银行，获得共同主办行头衔，以及12个基点费用；承贷6,000-7,900万元人民币等值的银行将获得7个基点费用。

贷款由借款人的有形资产作担保。

经过两年宽限期后，贷款将分三期以每半年非等额方式偿还：前两期各偿还10%，第三期偿还80%。

所贷资金将用于再融资和营运资本。

借款方的母公司--台湾荣成纸业股份有限公司，将提供担保。