路透基点：无锡荣成纸业5亿元三年期贷款额获超额认购，或扩大规模--RLPC

《中国国债发行日程表》--4月10日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，无锡荣成纸业有限公司的5亿元人民币等值(8,100万美元)三年期定期贷款，已获超额认购，认购额为8亿元人民币，约有八家银行参贷。
消息人士称，该贷款案规模可能升至约5.5亿元。
最早料将于本周五进行配置。
如此前报导，台湾第一银行上海分行担任牵头行和簿记行。
是次贷款可选择延期两年，包括3.5亿元人民币部分，起始利率为三年期中国人民银行基准利率的102.5%；以及3,000万美元部分，起始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。当各方敲定抵押贷款条款后，人民币和美元贷款利率将分别降至三年期中国人民银行基准利率的100%，及LIBOR加码275个基点。
承贷1.5亿元人民币等值或以上的银行，获得牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，以及25个基点的前端费用；承贷1-1.49亿元人民币等值的银行，亦获得MLAB头衔，以及20个基点费用；承贷8,000-9,900万元人民币等值的银行，获得共同主办行头衔，以及12个基点费用；承贷6,000-7,900万元人民币等值的银行将获得7个基点费用。
贷款由借款人的有形资产作担保。
经过两年宽限期后，贷款将分三期以每半年非等额方式偿还：前两期各偿还10%，第三期偿还80%。
所贷资金将用于再融资和营运资本。
借款方的母公司--台湾荣成纸业股份有限公司，将提供担保。
荣成纸业主要产品是再生牛皮板纸及高强度瓦楞纸和包装材料，在台湾和中国大陆均有业务。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/11 28 2.65% 200 2017/4/12 28 2.65% 400
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。