《外汇专栏》英央行前瞻性指引政策使英镑交易复杂化

港报社评：驸马斗赢国师，＂美国优先＂调整--信报4月10日
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 于春红
路透伦敦8月27日 - 英国央行关于可能将利率在纪录低位再维持三年的“前瞻性指引”，对英镑来说是把双刃剑，使英镑交易更加复杂。
英央行总裁卡尼将于8月28日发表讲话，市场预计他将对英国利率的近期走势作出回应。英国利率近期走势与央行前瞻性指引相左。
自英国央行8月7日发表打破传统的声明以来，英镑短期利率期货在市场带动下上涨，而英国公债收益率(殖利率)升至两年高位，卡尼或许将努力扭转这一趋势。
英国长短期公债收益率上升，令英镑对那些寻求高收益的全球投资者来说具有吸引力。扭转上述走势的可能性在上周末前带动交易商抛售英镑。8月21日英镑贸易加权指数触及七个月高位。
但故事刚讲到一半。
英央行前瞻性指引政策平衡了“通胀下降的要求及使通胀率回到2%目标的主要责任，同时还要适当考虑产出和就业情况，”卡尼8月7日表示。
“显然这事关履行我们的首要目标，也就是通胀，”卡尼称。
实际上，如果英国通胀预期超过2.5%，或中期通胀预期不再牢牢受控，那么英央行前瞻性指引政策包括警告升息。
调查显示，英国7月消费者物价指数较上年同期增幅略微放缓至2.8%，但对未来一年的通胀预期从6月的2.5%微幅升至2.6%。
强势英镑使得通胀承受向下压力，还可能使通胀预期承受下行压力，因英镑走强使以英镑计价的英国进口商品更加便宜。
卡尼周三必须得小心行事，他可能不喜欢英国公债收益率上升，但或将看到英镑相对强势带来的好处。
英镑交易商可能会选择观望态度。(完)
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
候任特首林郑月娥前往北京，接受中央任命，成为香港第五任特首。与此同时，候任行政长官办公室也初步接触多名民主派议员，邀约他们稍后与林太会晤。林太表示希望修补社会撕裂，自然需要跟民主派沟通，现在的问题，是民主派打算如何接过林太的橄榄枝。纵观近日形势发展，民主派虽然也愿意向林太释出善意，然而除了重申基本政治立场，在具体合作方面未见任何通盘策略。当前的政治缓和气氛得来不易，各方应当好好把握，勿让修补撕裂的机会白白流走。民主派是时候改变被动思维，制订全面策略，在坚持民主理念之余，积极思考如何跟来届政府策略性合作。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)