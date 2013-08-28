《热点透视》新兴市场陷入动荡，扶助美国公债收益率走高

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 洪曦

路透伦敦8月27日 - 当全球市场发生动荡时，像美国公债这样的避险资产一般都会受益。不过，现在模式可能有所不同。过去两周，巴西、印度和印尼央行纷纷干预外汇市场，阻止本币贬值。交易员们表示，其他国家也在做一样的事。这些削弱外汇储备的举措，将会进一步推高美国公债收益率。

数十年以来，新兴市场一直都是美国公债稳定的大买家。只有在1998年亚洲金融危机期间，新兴国家持有的美元计价资产规模才出现下降。过去三年里，这些国家可能增加了购买量，那时他们面临的问题是如何阻止本币兑美元升值，以及如何管理阻升本币过程中积累的外汇储备。

现在新兴经济体面临的则是完全相反的挑战。经济成长放缓让这些国家的货币承受贬值压力，而且西方国家的货币政策也将变得不如以前那么极其宽松。这些忧虑让10年期美国公债收益率触及接近3%的两年高点，进而削弱了新兴市场资产的吸引力。

新兴货币下跌，意味着这些经济体不会再以原来的速度买入美国公债。而现在干预汇市的那些国家，可能被迫要卖出一部分美国公债。若要看清整件事情或许还需一些时间，不过各国央行和主权财富基金在6月份卖超143亿美元以美元计价的证券。6月美国公债数据是目前可获得的最新数据，6月新兴市场尚未出现动荡。