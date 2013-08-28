《热点透视》新兴市场陷入动荡，扶助美国公债收益率走高

港报社评：驸马斗赢国师，＂美国优先＂调整--信报4月10日
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 洪曦
路透伦敦8月27日 - 当全球市场发生动荡时，像美国公债这样的避险资产一般都会受益。不过，现在模式可能有所不同。过去两周，巴西、印度和印尼央行纷纷干预外汇市场，阻止本币贬值。交易员们表示，其他国家也在做一样的事。这些削弱外汇储备的举措，将会进一步推高美国公债收益率。
数十年以来，新兴市场一直都是美国公债稳定的大买家。只有在1998年亚洲金融危机期间，新兴国家持有的美元计价资产规模才出现下降。过去三年里，这些国家可能增加了购买量，那时他们面临的问题是如何阻止本币兑美元升值，以及如何管理阻升本币过程中积累的外汇储备。
现在新兴经济体面临的则是完全相反的挑战。经济成长放缓让这些国家的货币承受贬值压力，而且西方国家的货币政策也将变得不如以前那么极其宽松。这些忧虑让10年期美国公债收益率触及接近3%的两年高点，进而削弱了新兴市场资产的吸引力。
新兴货币下跌，意味着这些经济体不会再以原来的速度买入美国公债。而现在干预汇市的那些国家，可能被迫要卖出一部分美国公债。若要看清整件事情或许还需一些时间，不过各国央行和主权财富基金在6月份卖超143亿美元以美元计价的证券。6月美国公债数据是目前可获得的最新数据，6月新兴市场尚未出现动荡。
诚然，央行储备管理人通常无法控制美国债券市场上的资金流动。许多管理人会把利息和收回的本金再度投入到美国公债中。不过他们对美债的胃口不会再像以前那样大了。这就提高了美国公债收益率上涨的机率。从某种意义上讲，美国可能仍然是安全的，但对于债券投资人来说，似乎安全性有所下降。(完) (译文审校 张涛)
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
候任特首林郑月娥前往北京，接受中央任命，成为香港第五任特首。与此同时，候任行政长官办公室也初步接触多名民主派议员，邀约他们稍后与林太会晤。林太表示希望修补社会撕裂，自然需要跟民主派沟通，现在的问题，是民主派打算如何接过林太的橄榄枝。纵观近日形势发展，民主派虽然也愿意向林太释出善意，然而除了重申基本政治立场，在具体合作方面未见任何通盘策略。当前的政治缓和气氛得来不易，各方应当好好把握，勿让修补撕裂的机会白白流走。民主派是时候改变被动思维，制订全面策略，在坚持民主理念之余，积极思考如何跟来届政府策略性合作。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)