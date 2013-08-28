重发-全球金融：大型银行有望在最后期限前达到更严苛的资本规定要求

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
(重发以删除文中多余段落)
路透伦敦8月27日 - 全球银行业监管机构周二表示，全球大型银行可能遵守新的全球规定，在2018年底最后期限前提早持有更多资本。
该项规定，即巴塞尔协议III，是全球对资本不足的银行做出的主要回应，这些资本不足的银行曾在2007-09年金融危机期间受到纳税人救助。
起草此规定的巴塞尔委员会在致全球领导人的报告中称，截至2012年12月的六个月内，大型全球性银行平均的核心资本缓冲与风险加权资产之比从8.5%升至9%。全球领导人将于9月会面。
由27个成员国组成的委员会中，只有土耳其和印尼两国尚未公布实施巴塞尔协议III的最终版具有法律约束力的规定。巴塞尔协议III要求所有银行的核心资本充足率到2018年12月至少达到7%，是危机之前的三倍。
银行业面临着监管机构和投资者的压力，得显现出他们或能提早达到巴塞尔协议III的要求，这是努力重振银行业信心的一部分。
巴塞尔委员会表示，在2012年6月，低于7%核心资本充足率下限的银行，总资本缺口约为2,000亿欧元(2,675亿美元)，但目前远低于这个水准，其并未提供具体数据。
“这是正面的发展态势，将有助于建立强韧的银行系统，并改善公众对监管方面的信心，”巴塞尔委员会主席Stefan Ingves在声明中表示。
该规定适用于所有银行，但主要是针对大型全球性银行。
20国集团(G20)领导人将在9月5-6日在俄罗斯会晤，届时他们料将重申实施巴塞尔协议III的承诺。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。