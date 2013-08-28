台湾债市：指标公债殖利率下跌，避险需求上扬

* 避险需求上扬令美债殖利率下跌
* 市场等待台电公司债标售结果
路透台北8月28日 - 台湾指标五年期公债 殖利率周三早盘下跌。由于国际情势紧张，引发市场的避险情绪升高，台债殖利率下跌。
一位银行业交易员认为，虽然今日的10年期公债102/6期 殖利率在1.68%附近成交，不过明日新一期102/10期公债的发行前交易(when-issued)殖利率开在1.7%以上的机会仍然不小，主因发行前交易时空方没有成本压力。
但也有交易员认为，近期国际情势趋向紧张，消息面偏多债市，也不排除殖利率就在此附近盘整，跟着美债的情势亦步亦趋。
美国公债价格周二上扬，受助于避险买盘，因在报导称西方国家可能在数日内对叙利亚发动军事打击后，紧张不安的投资者抛售风险较高资产。周二，指标10年期公债价格 上扬20/32，收益率回落至2.714%，周一报2.787%。
交易员观察市场最新动态：
* 台电公司债今日将公布标售结果
* 10年期公债明日发行前交易的情况
交易员预估主要公债今日交投区间：
* 五年期102/2：1.11-1.16%
本地时间10:07时最新报价：
* 102/2利率跌1.3基点报1.1370%。
以下为最新相关报导链接：
* 《综述》美国6月房价上涨但涨速放缓，消费者信心8月反弹
* 欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森确认将维持低利率的前瞻性指引
* 欧洲政经：德国财长称对希腊需要110亿欧元资金的估计“并非不切实际” (完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)