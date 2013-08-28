路透基点：新世界发展和万科寻求48亿港元贷款开发荃湾西物业

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新世界发展和万科置业(香港)有限公司正寻求获得48亿港元(6.19亿美元)五年期贷款，支持荃湾一项目。
该项目贷款将采取俱乐部贷款形式，用于处在临海黄金地段的荃湾西物业项目。
消息人士称，该笔分期偿还贷款的综合收益约为200个基点。
两家地产公司将为此次贷款提供担保。消息人士指，贷款与价值比率约为50%。
近期香港其他的新物业开发融资案还包括会德丰地产40亿港元四年期贷款，用于将军澳地段物业开发。该笔贷款案现已推向市场，综合收益约为150个基点。
丽新发展有限公司在5月时获得21.2亿港元四年期贷款，支持将军澳物业开发，综合收益为200个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。
嘉里建设有限公司、信和置业与曼哈顿集团在1月签署了64亿港元3.5年期俱乐部贷款协议，以支持九肚山地皮开发。贷款综合收益从265个基点降至220个基点。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。