路透基点：新世界发展和万科寻求48亿港元贷款开发荃湾西物业

路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，新世界发展和万科置业(香港)有限公司正寻求获得48亿港元(6.19亿美元)五年期贷款，支持荃湾一项目。

该项目贷款将采取俱乐部贷款形式，用于处在临海黄金地段的荃湾西物业项目。

消息人士称，该笔分期偿还贷款的综合收益约为200个基点。

两家地产公司将为此次贷款提供担保。消息人士指，贷款与价值比率约为50%。

近期香港其他的新物业开发融资案还包括会德丰地产40亿港元四年期贷款，用于将军澳地段物业开发。该笔贷款案现已推向市场，综合收益约为150个基点。

丽新发展有限公司在5月时获得21.2亿港元四年期贷款，支持将军澳物业开发，综合收益为200个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。