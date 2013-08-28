《香港报摘》--其他报纸重要消息8月28日

*明报：

--美联工商舖 执行董事兼行政总裁黄汉成称，自2月底政府遏抑楼市措施伸延至非住宅物业以来，已有逾四成代理人员离职，涉及约40多人，但并非公司裁员。

--东风集团 中期纯利达55.38亿元人民币，按年增长3.11%；期内汽车销量升2.9%至121.05万辆，市场占有率下降1.1个百分点至约11.2%。

*星岛日报：

--星岛新闻集团 主席何柱国在业绩报告上表示，免费报章市场竞争已见缓和，预料公司旗下免费报章“头条日报”的业务及盈利可持续增长。

--中国财险 于今年上半年的出口信用险、农险为集团带来承保利润20.42亿元人民币，按年劲增1.97倍，承保利润率更高达30.9%，为最大利润来源。

*苹果日报：

--香港今年4月实施一手住宅销售新例后，发展商渐渐适应新的卖楼规则，预期大批积压新盘涉及逾1万伙单位将在今年底前陆续开售。

--辽宁乳制品公司辉山乳业将于周四接受港交所 上市聆讯，计划于首次公开发售（IPO）集资10亿美元，所得资金将主要用于扩充上游奶源供应，估计可于第三季挂牌。

*东方日报：

--国美电器 中期业绩由亏转盈，上半年可比门店销售增长15.05%，6月末存货金额较去年底大降17%至64.4亿元人民币。

--金山软件 中期纯利按年大升71%，达3.41亿元人民币。公司管理层表示，将大力发展KIS和猎豹浏览器跨平台的用户基础，提升商业化能力，且会深化KIS与腾讯 之间的合作，帮助KIS利用QQ和微信平台发展。

*文汇报：

--中国汽车玻璃安装及维修服务供应商正美丰业 宣布，9月3日将以配售形式于创业板上市，共配售1.2亿股股份，信义玻璃 将成为其主要股东，占15%股权。

*大公报：

--胜狮货柜 主席兼行政总裁张松声表示，行业运力供过于求，目前更换现有集装箱期限被拖延，但今明两年是新船交付高峰，预计集装箱订单量将于2014年后上升。

--中国最大晶片代工制造商中芯国际 首席执行官兼行政董事邱慈云表示，今年公司的主要增长动力来自40/50纳米制程的产品，最新的28纳米技术的开发工作正在进行中，预计于今年年底推出，相信可助公司业务进一步提升。（完）

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