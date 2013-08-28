美国7月新屋销售较前月下降13.4%

港报社评：驸马斗赢国师，＂美国优先＂调整--信报4月10日
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
国家主席习近平在佛罗里达州海湖庄园跟美国总统特朗普谈笑用餐，席上那位白宫新主人则是同一时间谈笑用兵，下令发射五十九支战斧巡航导弹轰炸敍利亚政府一个空军基地，报复该国政府军涉嫌发动化武攻击平民。此举被解读为一石二鸟，一方面固然是针对敍利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）来个小惩大诫，警告对方不要再野蛮地利用毒气来杀害无辜百姓，连小孩也遭殃；另一方面是要向中国和北韩发出讯息，美国不会坐视朝鲜半岛局势恶化。
候任特首林郑月娥前往北京，接受中央任命，成为香港第五任特首。与此同时，候任行政长官办公室也初步接触多名民主派议员，邀约他们稍后与林太会晤。林太表示希望修补社会撕裂，自然需要跟民主派沟通，现在的问题，是民主派打算如何接过林太的橄榄枝。纵观近日形势发展，民主派虽然也愿意向林太释出善意，然而除了重申基本政治立场，在具体合作方面未见任何通盘策略。当前的政治缓和气氛得来不易，各方应当好好把握，勿让修补撕裂的机会白白流走。民主派是时候改变被动思维，制订全面策略，在坚持民主理念之余，积极思考如何跟来届政府策略性合作。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)