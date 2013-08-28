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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 10:58 BJT

东南亚股市：菲律宾股市下跌将近6%至9个月低点

路透马尼拉8月28日 - 菲律宾主要股指 周三早盘下跌将近6%，受地产及购物中心公司SM Prime Holdings Inc 以及Ayala Corp 等大型股下跌的拖累。

0230 GMT，菲律宾股市下跌5.99%至5562.54点，是去年11月27日以来最低。该股指本周在两个交易日内就下跌将近10%。周一是菲律宾的公共假期。

菲律宾股市表现落后于区域股市。印尼股市 下跌约2.5%，马来西亚股市 跌幅约为1.4%。(完)
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