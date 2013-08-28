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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 10:36 BJT

****敬告客户：8月28日上午10点26分美国新屋销售红条为误发，现已撤销****

亲爱的客户，您好

8月28日上午10点26分美国7月新屋销售红条为误发，现予以撤销。

相关数据已于上周五(8月23日)晚间10点发布，请点选 即可浏览。

稿件误发造成您的困扰与不便，深感抱歉。

如您有任何建议，请致电路透中文新闻部 +86 10 6627 1029。
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