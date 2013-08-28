版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 10:43 BJT

《汇市简讯》基金回补欧元/日圆买盘消退，日股及叙利亚因素压抑走势

0218GMT

* 稍早出现不少境外短线基金的回补买盘及获利了结卖盘

* 欧元/日圆稍早受美元/日圆影响触及129.66低点，之后反弹

* 上档压力仍沉重，因日本股市走弱，且叙利亚情势阴霾罩顶

* 部分人士指出，若证实对叙利亚发动攻击，可能出现更多回补买盘

* 欧元/日圆目前阻力在130.20附近，之后是130.50，在129.50下方有更多停止单(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐