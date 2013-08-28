《汇市简讯》基金回补欧元/日圆买盘消退，日股及叙利亚因素压抑走势

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
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* 稍早出现不少境外短线基金的回补买盘及获利了结卖盘
* 欧元/日圆稍早受美元/日圆影响触及129.66低点，之后反弹
* 上档压力仍沉重，因日本股市走弱，且叙利亚情势阴霾罩顶
* 部分人士指出，若证实对叙利亚发动攻击，可能出现更多回补买盘
* 欧元/日圆目前阻力在130.20附近，之后是130.50，在129.50下方有更多停止单(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。