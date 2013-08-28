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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 14:09 BJT

表格：德国9月GFK消费者信心指数自近六年高点略回落

路透柏林8月28日 - GfK市场研究机构周三称，德国9月GFK消费者信心指数从近六年高点略回落，因收入预期和景气循环预期下降的影响盖过购买意愿的上扬。

9月GFK消费者信心指数自8月的7.0降至6.9。这是根据GfK访问2,000名德国民众所得结果。路透原预计9月指数为7.1。

以下为详细数据：

13年9月 13年8月 12年9月

消费者信心指数 6.9 7.0 6.0

消费者信心指数分项 13年8月 13年7月 12年8月

购买意愿 44.4 40.7 33.1

收入预期 37.2 42.8 31.6

景气循环预期 1.8 4.3 -18.9 (完) (编译 张若琪 审校 田建华)
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