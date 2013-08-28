表格：德国9月GFK消费者信心指数自近六年高点略回落

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透柏林8月28日 - GfK市场研究机构周三称，德国9月GFK消费者信心指数从近六年高点略回落，因收入预期和景气循环预期下降的影响盖过购买意愿的上扬。
9月GFK消费者信心指数自8月的7.0降至6.9。这是根据GfK访问2,000名德国民众所得结果。路透原预计9月指数为7.1。
以下为详细数据：
13年9月 13年8月 12年9月
消费者信心指数 6.9 7.0 6.0
消费者信心指数分项 13年8月 13年7月 12年8月
购买意愿 44.4 40.7 33.1
收入预期 37.2 42.8 31.6
景气循环预期 1.8 4.3 -18.9 (完) (编译 张若琪 审校 田建华)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。