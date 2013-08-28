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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 14:07 BJT

表格：德国7月进口物价较前月上涨0.3%，同比下降2.6%

路透柏林8月28日 - 德国联邦统计局周三公布，7月进口物价较前月上升0.3%，较上年同期下降2.6%。6月分别为下滑0.8%和2.2%。

德国进口物价 (变动百分比%)

13年7月 13年6月 12年7月

较上月 +0.3 -0.8 +0.7

较上年同期 -2.6 -2.2 +1.2

指数(基数2005年) 115.7 115.4 118.8

注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月下降0.5%，较上年同期下降2.7%。

路透调查中分析师预估区间中点为较前月上涨0.2%，较上年同期下降2.5%。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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