表格：德国7月进口物价较前月上涨0.3%，同比下降2.6%

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透柏林8月28日 - 德国联邦统计局周三公布，7月进口物价较前月上升0.3%，较上年同期下降2.6%。6月分别为下滑0.8%和2.2%。
德国进口物价 (变动百分比%)
13年7月 13年6月 12年7月
较上月 +0.3 -0.8 +0.7
较上年同期 -2.6 -2.2 +1.2
指数(基数2005年) 115.7 115.4 118.8
注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月下降0.5%，较上年同期下降2.7%。
路透调查中分析师预估区间中点为较前月上涨0.2%，较上年同期下降2.5%。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。