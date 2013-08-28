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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 16:28 BJT

表格：欧元区7月M3货供额年率为增长2.2%，对民间贷款同比下滑1.9%

路透法兰克福8月28日 - 欧洲央行周三公布：

* 欧元区7月M3货供额年率为增长2.2%(调查预估为增长2.1)

* 欧元区7月对民间部门贷款较上年同期下滑1.9%(调查预估为下滑1.6%)

以下为详细数据：(经季节调整)

7月 6月 前值

M3货供额年增长率 2.2 2.4 (2.3)

M3三个月移动平均年增长率 2.5 2.8 (2.8)

总信贷年增长率 -0.5 -0.3 (-0.3)

民间部门信贷年增长率 -1.2 -1.1 (-1.1)

--放款年增率 -1.9 -1.6 (-1.6)

针对家庭的放款年增率 0.1 0.0 (0.0)

--消费信贷 -2.6 -3.6 (-3.6)

--购房贷款 0.7 0.8 (0.8)

预估值：接受路透访问的22位分析师对M3年增率的预估值平均为2.1%，预估值从1.6%到2.6%不等。民间部门信贷的预估值平均为同比下降1.6%，预估值从下降1.9%到下降1.5%不等。

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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