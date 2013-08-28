表格：欧元区7月M3货供额年率为增长2.2%，对民间贷款同比下滑1.9%

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透法兰克福8月28日 - 欧洲央行周三公布：
* 欧元区7月M3货供额年率为增长2.2%(调查预估为增长2.1)
* 欧元区7月对民间部门贷款较上年同期下滑1.9%(调查预估为下滑1.6%)
以下为详细数据：(经季节调整)
7月 6月 前值
M3货供额年增长率 2.2 2.4 (2.3)
M3三个月移动平均年增长率 2.5 2.8 (2.8)
总信贷年增长率 -0.5 -0.3 (-0.3)
民间部门信贷年增长率 -1.2 -1.1 (-1.1)
--放款年增率 -1.9 -1.6 (-1.6)
针对家庭的放款年增率 0.1 0.0 (0.0)
--消费信贷 -2.6 -3.6 (-3.6)
--购房贷款 0.7 0.8 (0.8)
预估值：接受路透访问的22位分析师对M3年增率的预估值平均为2.1%，预估值从1.6%到2.6%不等。民间部门信贷的预估值平均为同比下降1.6%，预估值从下降1.9%到下降1.5%不等。
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
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