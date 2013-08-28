表格：LME金属库存最新变化--8月28日

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透伦敦8月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 574,825 -1,525 锡 15,240 -55 铅 185,950 -575 锌 1,014,825 -10,025 铝 5,412,975 -9,175 镍 212,328 +426 铝合金 66,060 -1,000 NASAAC 111,560 -80 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> > 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> > 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> > 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> > (编译 田建华; 审校 石冠兰)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。