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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月28日

路透伦敦8月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

   品种        最新库存       变动
    铜          574,825     -1,525
    锡           15,240        -55
    铅          185,950       -575
    锌        1,014,825    -10,025
    铝        5,412,975     -9,175
    镍          212,328       +426
  铝合金         66,060     -1,000
  NASAAC        111,560        -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种      库存数据          库存分布           品种      库存数据             库存分布
 铜        MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD        铅         MPB-STOCKS          <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 铝        MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD        锡         MSN-STOCKS          <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 锌        MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD    铝合金         MAA-STOCKS          <0#MAASTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 镍        MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD     NASAA         MNA-STOCKS          <0#MNASTX-LOC-GRD>
                             >                                                 
 
 (编译 田建华; 审校 石冠兰)
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