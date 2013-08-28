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货币新闻 | 2013年 8月 28日 星期三 11:31 BJT

日本情势：日本正式决定将福岛核污水泄露事件的严重级别上调至三级

福岛核电站的营运商东京电力 上周表示，福岛核电厂有300吨高辐射剂量的水外泄。东京电力仍不清楚外泄情况已经持续多久，并称污水可能已经流入太平洋。

NRA上周即曾表示，在和国际原子能总署(IAEA)商讨过之后，可能将此危机从国际核能事件分级表(INES)的一级“异常”提升为三级的“严重事件”。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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