日本情势：日本正式决定将福岛核污水泄露事件的严重级别上调至三级

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
福岛核电站的营运商东京电力 上周表示，福岛核电厂有300吨高辐射剂量的水外泄。东京电力仍不清楚外泄情况已经持续多久，并称污水可能已经流入太平洋。
NRA上周即曾表示，在和国际原子能总署(IAEA)商讨过之后，可能将此危机从国际核能事件分级表(INES)的一级“异常”提升为三级的“严重事件”。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。