日本债市：公债价格尾随美债上涨，日央行买债带来支撑

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.110% 五年期公债 0.280% -0.5 0.285% 10年期公债 0.725% -1.5 0.740% 20年期公债 1.660% -2.0 1.680% 30年期公债 1.780% -1.5 1.795% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.24 +0.25 143.99 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 杜明霞/石冠兰)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。