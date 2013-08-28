美国金融：金融稳定委员会称，美国应加强金融风险监测

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
但FSB表示，FSOC的广泛会员可能影响其迅速行动的能力，且也需进一步厘清该委员会如何运作才能“创造出大于个体力量加总的团结总和”。
“虽然FSOC年度报告已找出对金融稳定的风险或威胁，但并未详加分析那些风险，或按重要性或即时性的轻重缓急加以排序。”FSB称。
FSB也担心“多样性的各州监管规则”要如何监督美国保险商，且成立联邦保险办公室这类的改革力度可能还不够，因为多数权限还是掌握在州的层级。
“美国当局应审慎考虑，并提供国会建议，看转变为更集中联邦、更为精简的结构，是否更能有效地达成更大程度的监管一致性。”FSB补充道。
FSB并表示，也需检查保险商是否有足够资本来支撑其寿险产品。
美国财政部一名发言人称，身为FSB的一份子，其欣见这份评估。
“我们同意，金融稳定监管委员会(FSOC)、金融研究办公室(Office of Financial Research)和联邦保险办公室(Federal Insurance Office)的设立，代表了向强化金融系统稳定所迈出的重要步骤。”她说。
评估报告称，美国在加强对类似清算所等具系统重要性金融市场基础结构的监管上，已取得“实质”进展。(完) (编译 朱晓军/张若琪 审校 张明钧/艾茂林)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。