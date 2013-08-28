美国金融：金融稳定委员会称，美国应加强金融风险监测

但FSB表示，FSOC的广泛会员可能影响其迅速行动的能力，且也需进一步厘清该委员会如何运作才能“创造出大于个体力量加总的团结总和”。

“虽然FSOC年度报告已找出对金融稳定的风险或威胁，但并未详加分析那些风险，或按重要性或即时性的轻重缓急加以排序。”FSB称。

FSB也担心“多样性的各州监管规则”要如何监督美国保险商，且成立联邦保险办公室这类的改革力度可能还不够，因为多数权限还是掌握在州的层级。

“美国当局应审慎考虑，并提供国会建议，看转变为更集中联邦、更为精简的结构，是否更能有效地达成更大程度的监管一致性。”FSB补充道。

FSB并表示，也需检查保险商是否有足够资本来支撑其寿险产品。

美国财政部一名发言人称，身为FSB的一份子，其欣见这份评估。

“我们同意，金融稳定监管委员会(FSOC)、金融研究办公室(Office of Financial Research)和联邦保险办公室(Federal Insurance Office)的设立，代表了向强化金融系统稳定所迈出的重要步骤。”她说。