东京汇市：日圆兑美元触及两周高点，叙利亚紧张局势引发投资者避险

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3388 1.3392 -0.03 +1.47 1.3194 美元/日圆 97.10 97.02 +0.08 +11.94 86.74 欧元/日圆 130.01 129.93 +0.06 +13.59 114.46 美元/瑞郎 0.9178 0.9172 +0.07 +0.25 0.9155 英镑/美元 1.5532 1.5545 -0.08 -4.42 1.6251 美元/加元 1.0478 1.0473 +0.05 +5.61 0.9921 澳元/美元 0.8945 0.8982 -0.41 -13.93 1.0393 新西兰元/美元 0.7797 0.7794 +0.04 -5.87 0.8283 澳元/日圆 86.870 87.140 -0.31 -3.62 90.130 新西兰元/日圆 75.710 75.620 +0.12 -46.24 140.820 英镑/日圆 150.87 150.82 +0.03 +7.14 140.82 澳元/新西兰元 1.1466 1.1514 -0.42 -8.56 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 侯向明)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。