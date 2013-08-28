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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 11:20 BJT

东京汇市：日圆兑美元触及两周高点，叙利亚紧张局势引发投资者避险

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3388     1.3392      -0.03      +1.47     1.3194
 美元/日圆                         97.10      97.02      +0.08     +11.94      86.74
 欧元/日圆                        130.01     129.93      +0.06     +13.59     114.46
 美元/瑞郎                        0.9178     0.9172      +0.07      +0.25     0.9155
 英镑/美元                        1.5532     1.5545      -0.08      -4.42     1.6251
 美元/加元                        1.0478     1.0473      +0.05      +5.61     0.9921
 澳元/美元                        0.8945     0.8982      -0.41     -13.93     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7797     0.7794      +0.04      -5.87     0.8283
 澳元/日圆                        86.870     87.140      -0.31      -3.62     90.130
 新西兰元/日圆                    75.710     75.620      +0.12     -46.24    140.820
 英镑/日圆                        150.87     150.82      +0.03      +7.14     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1466     1.1514      -0.42      -8.56     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 侯向明)
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