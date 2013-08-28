台湾经济：第二波调涨电价平均幅度8.49%，分析师估对经济影响微小

路透台北8月28日 - 台湾政府10月1日起调涨电价，台湾综合经济研究院表示对经济成长负面影响微小，估计将减损今年经济成长率0.024个百分点，明年减损0.071个百分点。

经济部周二宣布了继去年6月初以来，第二波的电价调涨方案。原本对住宅、小商家和工业用电的涨幅，本波全面打折，本波整体电价平均涨幅为8.49%。

台综院院长吴再益表示，由于电价调涨方案只影响今年共三个月，因此对今年GDP和CPI的影响较小。通膨率的部分，估计本波电价调涨将使今年CPI推升0.029个百分点，明年则是推升物价0.087百分点。

〞台湾的经济没有想像中好，上半年的经济成长率不到2%，还在逐渐稳中求进步..所以应该给工业用电涨幅再打折。〞吴再益院长说。

渣打首席经济学家符铭财则说，〞近10%的电价调升以目前来讲是可以承受的，台湾的通膨率低，问题不大。〞

符铭财接着表示，电价调涨对低收入户家庭会减损其可支配支出，影响基本生活需求，对中高收入家庭的影响不大，最多是令其储蓄比例微幅降低。

台湾官方8月中旬最新预估，今年GDP年增率为2.31%，CPI为1.07%；明年GDP年增率为3.37%，明年CPI为1.39%。台湾经济成长率新闻请点击

部分分析师认为，台湾上半年经济仍然维持经济〞软性扩张〞的基调。但随着全球景气的回升，分析师认为，明年物价或有上扬风险，不排除央行升息的可能性。