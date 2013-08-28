台湾经济：第二波调涨电价平均幅度8.49%，分析师估对经济影响微小

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透台北8月28日 - 台湾政府10月1日起调涨电价，台湾综合经济研究院表示对经济成长负面影响微小，估计将减损今年经济成长率0.024个百分点，明年减损0.071个百分点。
经济部周二宣布了继去年6月初以来，第二波的电价调涨方案。原本对住宅、小商家和工业用电的涨幅，本波全面打折，本波整体电价平均涨幅为8.49%。
台综院院长吴再益表示，由于电价调涨方案只影响今年共三个月，因此对今年GDP和CPI的影响较小。通膨率的部分，估计本波电价调涨将使今年CPI推升0.029个百分点，明年则是推升物价0.087百分点。
〞台湾的经济没有想像中好，上半年的经济成长率不到2%，还在逐渐稳中求进步..所以应该给工业用电涨幅再打折。〞吴再益院长说。
渣打首席经济学家符铭财则说，〞近10%的电价调升以目前来讲是可以承受的，台湾的通膨率低，问题不大。〞
符铭财接着表示，电价调涨对低收入户家庭会减损其可支配支出，影响基本生活需求，对中高收入家庭的影响不大，最多是令其储蓄比例微幅降低。
台湾官方8月中旬最新预估，今年GDP年增率为2.31%，CPI为1.07%；明年GDP年增率为3.37%，明年CPI为1.39%。台湾经济成长率新闻请点击
部分分析师认为，台湾上半年经济仍然维持经济〞软性扩张〞的基调。但随着全球景气的回升，分析师认为，明年物价或有上扬风险，不排除央行升息的可能性。
台湾央行6月底维持重贴现率在1.875%不变，已是连续两年维持利率不变。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。