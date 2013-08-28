《独家新闻》美国SEC调查Nasdaq交易停摆事件焦点放在报价系统

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透华盛顿8月27日 - 一名知情消息人士周二指出，美国证券监管当局对Nasdaq交易停摆事件的调查焦点，现在集中于了解为何传送股价及报价的系统不够稳固，当局认为两大交易所之间的争吵分散了对焦点问题的关注。
上周四Nasdaq发现汇整股价系统SIP出现异常后，暂停数千档Nasdaq上市股票交易。
此事发生之前，SIP与NYSE Euronext 旗下电子交易平台Arca之间已出现连接问题。路透周一报导称，两大交易所目前互相归咎于对方。
“现在对于导致SIP故障的原因各方推卸责任，但重点是，SIP实在不应该发生故障，”要求不具名的消息人士称。
消息人士并表示，美国证券交易委员会(SEC)预计未来几天将彻底查明此事。
SEC已要求Nasdaq及NYSE Euronext对事件的每一分钟过程提出报告，SEC主席Mary Jo White已召集交易所负责人9月12日开会。
消息人士称，会议重点将是确保SIP技术稳定可靠，因为8月22日的事件明白显示这对市场极为重要。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。