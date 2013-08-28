中国货币市场：机构心态稳定回购利率多下行，隔夜成交5.1%系误操作

路透北京8月28日 - 中国银行间资金市场机构心态稳定，周三早盘14天期限以内资金延续上日向宽态势，回购加权利率 多数下行，其中14天品种跌幅约24个基点(bp)。

不过在整体平静的市况中也有小插曲。今日早盘北京时间9：51分左右，出现一笔以5.1%成交的隔夜回购，不过据两位知情人士向路透透露，全国银行间同业拆借中心随后发布通知称，该笔隔夜实际期限为两个月，系机构误操作所致，特发公告说明。

“比较宽松，14天以内的供略大于求吧。”上海一券商交易员称，“现在就是央行滚动做逆回购，所以大家心态比较稳定。”

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

虽临近月末但银行间流动性并未大幅收紧，中国央行公开市场继本周一续做三年央票之后，周二进行了缩量逆回购操作，延续此前“锁长放短”的组合操作模式，进一步巩固和稳定市场预期。

上述交易员并提到，虽然短期限资金宽松，不过并未见到七天资金价格有明显的下行，一方面或与月末因素有关，同时央行逆回购同期限中标利率持平在3.90%，这一定程度限制了七天回购利率的走低动力。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1067 3.0201 +8.66

七天 4.2928 4.2496 +4.32

14天 5.0091 5.2479 -23.88 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.3850 2.4500 +193.50

七天 4.1700 3.9450 +22.50

14天 4.1400 4.0000 +14.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1360 3.0500 +8.60

七天 4.3000 4.3200 -2.00

14天 5.0000 5.4200 -42.00 Shibor 其中:隔夜 3.0980 3.0060 +9.20

七天 4.2590 4.2090 +5.00