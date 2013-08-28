恒天然奶粉在孟加拉海关被扣，等待化学检测

(本文由路透中文网编译提供)

路透惠灵顿/达卡8月28日 - 新西兰乳品巨头恒天然 周三称，其一些奶粉产品在孟加拉被扣下，等待化学检测，这证实了周二孟加拉官员透露的消息。

孟加拉一名官员周二称，孟加拉海关限制超过600吨主要来自来新西兰恒天然的奶粉进口，等待进行强制化学检测。

恒天然集团公关负责人Kerry Underhill告诉路透：“恒天然正与新西兰政府合作，确保孟加拉当局能取得他们所需的、关于我们产品安全和质量的所有信息。”

恒天然本月先是陷入肉毒杆菌污染风波，后来又披露曾有42吨出口中国的奶粉因硝酸盐超标而被中国海关拦下。

孟加拉商务部要求吉大港海关在放行恒天然乳制品时须谨慎。今年1-6月，孟加拉进口了20,741吨奶粉，主要来自恒天然。

孟加拉商务部官员Mahabub Ahamed说：“我们决定不得在未进行化学检测的情况下放行来自恒天然的奶粉，因为可能会含硝酸盐。如果发现有毒害的硝酸盐，我们会禁止进口。”

吉大港海关官员称，他们通常有自己的专家检测商品，但商务部要求他们把恒天然产品样本送到孟加拉科学与工业研究委员会检测。(完)