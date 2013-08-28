香港已公布经济指标--2013/8/28

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按 上年同月（季）按 年% 年% 2013年7月 综合消费物价指数（CPI） +6.9 +4.1 +1.6 2013年7月 甲类消费物价指数（CPI A） +12.0 +4.6 -2.4 2013年6月 零售值 +14.7 +12.9 +11.0 2013年6月 零售量 +13.4 +12.2 +8.5 2013年第二季 本地生产总值（GDP） +3.3 +2.9 +0.9 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年5-7月% 13年4-6月% 12年5-7月% 3.3 3.3 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年6月 贸易赤字／盈余 -49.67 -44.27 -44.71 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。