CNH市场动态：短期利率月底前意外平稳，境内向宽及避险盘有助流动性

路透香港8月28日 - 香港离岸人民币短期利率周三持平，市场人士指出，境内利率平稳，以及人民币相对于其他亚币稳定，吸引避险盘进驻，令月底前的市场意外平静，预料月底前短期利率将会维持在2.00%上下。

银行人士指出，不仅仅是短期利率，反映资金面松紧的远期外汇(DF)曲线也明显下行，境内外市场对于月底前资金面看法较为一致。

一台资银行人士指出，近期公布的数据看起来中国经济可望稳步复苏，让部份投资人重燃对人民币资产的兴趣，在新资金注入下，近几周离岸资金面相对充沛。

“人民币的表现相对于其他新兴货币好得很多，离岸的美元卖压比较重一点。”他说。

本地时间下午6:21时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.00/1.20%，上日亦在1.00%。CNH HIBOR 隔夜利率定盘价1.24300%，为逾一个月来低点，上日报1.27600%。

银行人士指出，除了资金供应充足外，经过6月的震撼教育，市场对于月底及季底前的资金摆布也格外谨慎，也是令短率平稳的原因之一。

＂一周期的利率都已经在1.4%，比以往2、3%以上低了很多，月底前利率看起来会平稳的。＂一中资行人士说。

中国银行间资金市场周三主要回购利率 多下行，机构心态稳定。14天期限以内资金延续上日向宽态势，其中14天品种跌幅约24个基点(bp)。

人民币币即期汇价 持续区间运行，本地时间下午6:30时，离岸人民币 报6.1168，较上日的6.1148微贬，但未脱6.1100-6.1200区间。

但新兴市场的动荡尚未结束，西方国家可能对叙利亚采取军事行动引发的不安情绪影响，区域股市暴跌，印度卢比周三触及纪录低位，多数其他新兴亚币下滑。 (完)

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